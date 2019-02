Iuris Hub: diritto, arte e sociale

Il mondo delle professioni sta attraversando in questi anni un periodo di profonda mutazione e osservare questi cambiamenti è sicuramente complicato ma allo stesso tempo fortemente stimolante.

Particolarmente interessante è la maggiore attenzione verso le problematiche sociali, che permette di avvicinare i professionisti al mondo che li circonda ponendosi con un approccio totalmente diverso rispetto al passato.

Un esempio interessante è senza dubbio quello di Iuris Hub , network apparso recentemente sul panorama romano, che ha creato un vero e proprio ponte tra il mondo delle professioni, delle imprese e l'arte .

Per saperne di più ci siamo confrontati con alcuni dei fondatori del progetto, ossia con gli Avvocati Sergio Patrone, Francesco Tortorella, Fabrizio Bellucci, Ambra Petroni, Patrizio Ceci oltre che con il Dott. Alfredo Valeri, esperto di innovazione culturale e ideatore del progetto IurisArt.

1) Il panorama legale romano si è arricchito di una nuova realtà: Iuris Hub . Avv. Patrone come nasce questo progetto?

Iuris Hub è una realtà decisamente innovativa rispetto al più tradizionale concetto di consulenza legale a cui siamo abituati.

Nasce dall'idea di alcuni professionisti giovani, dinamici e sempre al passo con i mutevoli cambiamenti, anche e soprattutto tecnologici, con l'intento di fornire una consulenza, sia a privati che ad aziende, il più completa possibile anche in settori diversi da quello prettamente giuridico.

Il progetto, infatti, si pone come principale obiettivo quello di creare sinergia tra professionisti operanti in ambiti diversi, così da mettere a disposizione dei clienti il giusto know-how per fornire pareri completi ed integrati.

2) Avv. Tortorella, perché inserire nel nome il suffisso "Hub"?

La parola "Hub", a nostro parere, descrive appieno i concetti di integrazione e condivisione che intendiamo promuovere e diffondere. In analogia all'accezione “digitale” del termine, questo progetto intende esaltare le caratteristiche di flessibilità, dinamicità, multidisciplinarietà e coordinamento, che rappresentano le peculiarità dei servizi che intendiamo offrire ai nostri clienti.

3) Avv. Ambra Petroni, quali obiettivi si propone Iuris Hub?

Iuris Hub si propone di soddisfare la sempre più sentita esigenza dei clienti di avvalersi di professionisti operanti in ambiti diversi. Oggi, infatti, anche alla luce del sempre più frequente uso delle nuove tecnologie, è impensabile che l'avvocato possa esercitare la professione con le stesse modalità del decennio passato. Occorre, infatti, dialogare con tutte le figure che rivestono un ruolo chiave per la risoluzione di problematiche che, sempre più spesso, abbracciano settori fra loro complementari, quali ad esempio il consulente aziendale, il notaio, l'ingegnere informatico, ecc.

L'obiettivo principale, dunque, è la creazione di una vera e propria "rete" costituita da professionisti esperti e competenti che interagiscono fra loro al fine di risolvere il problema che viene posto alla loro attenzione in tempi rapidi.

4) Avv. Bellucci può descriverci le attività di Iuris Hub?

Iuris Hub ha la sede principale a Roma nella splendida cornice del quartiere Parioli, offre la propria consulenza principalmente alle imprese, siano esse startup, PMI o società quotate.

Per ciò che concerne le attività legali, nello specifico, Iuris Hub si articola in Dipartimenti, organizzati per materia, nei quali operano professionisti di specifica e riconosciuta specializzazione; particolarmente strutturati sono il Dipartimento Real Estate, di cui io stesso sono il responsabile unitamente al collega Tortorella, i dipartimenti di Diritto del Lavoro e PMI, che rispondono alle direttive dell' Avv. Sergio Patrone, il dipartimento Data Protection, di cui è titolare l'Avv. Ambra Petroni, il dipartimento di Diritto Tributario dell'Avv. Matteo Sances e, infine, quello relativo al diritto delle Assicurazioni in capo al Collega Patrizio Ceci

Particolare attenzione è dedicata anche alle problematiche quotidiane dei privati (successioni, diritto di famiglia, previdenziale ecc.).

5) Fra le attività svolte da Iuris Hub c'è un'iniziativa particolare, denominata "IurisArt". Chiediamo all'ideatore e coordinatore del progetto, Alfredo Valeri, di cosa si tratti e come sia nata l'idea.

In qualità di consulente di marketing strategico, con un'esperienza consolidata nel settore culturale e creativo, sono stato chiamato dagli amici avvocati di Iuris Hub a supportarli nel lancio di questa realtà innovativa nel panorama della consulenza legale a Roma, puntando ad un posizionamento nel mondo dei servizi all'impresa e, in particolare, al sostegno delle PMI e delle startup innovative. Con queste premesse ho ritenuto opportuno aprirci al mondo dell'arte. Da qui nasce l'idea di sviluppare nell'ambito del network un progetto mirato a mettere in relazione le attività svolte dai professionisti di Iuris Hub con la creatività artistica, programmando cicli espositivi e appuntamenti esclusivi che coinvolgano artisti, galleristi, curatori, collezionisti e appassionati, da tenersi nel corso dell'anno all'interno degli spazi di Iuris Hub che meglio si prestano ad accogliere e valorizzare i lavori di giovani artisti.

6) IurisArt rappresenta, quindi, uno strumento per veicolare una certa immagine di freschezza e innovazione di Iuris Hub all'esterno o è qualcosa di più?

In effetti la presenza di opere d'arte fuori da gallerie o musei e quindi in ambienti non convenzionali, senza alterare o modificare la funzione principale dei luoghi, è un tratto distintivo dell'organizzazione, incidendo positivamente sullo status percepito all'esterno. Il fattore brand image è importante, ma un progetto articolato secondo una programmazione culturale di medio-lungo periodo come IurisArt consente di ottenere benefici su diversi piani, che vanno al di là della comunicazione corporate. Tengo a sottolineare - come dimostrato da studi scientifici e manifestato dall'esperienza diretta degli avvocati di Iuris Hub in questo primo anno di attività - che lavorare in un ambiente esteticamente stimolante migliora di gran lunga le performance professionali e l'iniezione di creatività artistica facilita lo sviluppo di quel pensiero laterale che rappresenta una risorsa preziosa per il problem solving a cui tutti siamo chiamati a rispondere

7) Avv. Petroni, Iuris Hub rivolge uno sguardo anche al sociale?

Sì, Iuis Hub è attiva anche nel sociale attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione a tutela dei diritti delle donne, dei minori e delle minoranze.

A questo proposito è nata, pro-bono, una collaborazione con la Fondazione Funvic-Europa, con lo scopo di promuovere il progresso del bene pubblico nonché tutelare la dignità dell'individuo ed i diritti umani. Inoltre, sempre con lo stesso intento sociale, collaboriamo strettamente con il Centro Studi Giuridici Sances per promuovere studi e iniziative volte a far conoscere a tutti i contribuenti i loro diritti nei confronti del Fisco.

8) A questo punto non ci resta che chiedervi dove possiamo trovarvi