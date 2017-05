Risarcimento danni al fisco: ecco il convegno

Grande interesse sta riscuotendo il convegno organizzato a Roma dall’Associazione Avvocatura Europea in collaborazione con il Centro Studi Giuridici Sances per il prossimo 23 maggio intitolato “ RISARCIMENTO DANNI AL FISCO ”.

L’incontro, che si terrà presso la facoltà di Teologia Valdese, ha la finalità di fare il punto della situazione soprattutto tra gli addetti ai lavori (avvocati e commercialisti) in merito alle pronunce dei giudici in tema di condanne al risarcimento del danno nei confronti del Fisco.

Altro punto fondamentale del Convegno sarà l’esame delle recenti sentenze che hanno portato all’annullamento del debito tributario per “SILENZIO/ASSENSO” del Fisco a seguito di semplice istanza del contribuente, così come previsto dalla Legge n.228/2012, oltre alla recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di prescrizione dei contributi previdenziali in 5 anni.

“Il Convegno è sicuramente molto attuale – sottolinea l’Avv. Matteo Sances, direttore scientifico del Centro Studi e tra i relatori del convegno – e approfitto dell’occasione per ringraziare pubblicamente l’Associazione Avvocatura Europea e il suo Presidente, l’Avv. Valentina Corini, per la grande sensibilità mostrata su queste tematiche perché se è vero che le tasse devono giustamente essere pagate da tutti i cittadini è altrettanto vero che tutti i contribuenti hanno dei diritti nei confronti del Fisco e che la loro lesione comporta necessariamente il risarcimento dei danni ”.

Della stessa posizione sono anche l’Avv. Luigi Castriota e l’Avv. Sergio Patrone, co-relatori del Convegno, i quali sottolineano come “Nel corso di questi anni abbiamo assistito a una serie di posizioni da parte dei giudici a dir poco contraddittorie su queste tematiche e abbiamo ritenuto doveroso raccogliere e selezionare alcune di queste sentenze per cercare di fare chiarezza insieme ai colleghi e ai commercialisti che vorranno partecipare. Inoltre, per quanto possibile vorremmo cercare di confrontare le nostre esperienze professionali”.

Ci si augura, dunque, che eventi come questo possano trovare positivo riscontro in tutta Italia, in modo da contribuire a realizzare una maggiore consapevolezza da parte di tutti noi contribuenti in merito ai nostri diritti (Per info e prenotazioni sul Convegno segreteria@associazioneavvocatureuropea.it ; cell. 327.228.6146).

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA RICONOSCE TRE CREDITI FORMATIVI AI PARTECIPANTI

Nicola Cicchelli