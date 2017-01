Come guarire dal vizio del gioco? I consigli dello psicologo

RICHIESTA: mia madre è preda del gioco d'azzardo, come deve fare a smettere............



Salve,

Mi chiamo G. ho 18 anni. Mia mamma ha perso suo marito, nonché mio padre vari anni fa, da quel periodo lei gioca al gioco d'azzardo. Non prende poco al mese (tra la pensione di mio padre e il suo compagno che anch'esso lavora). Abbiamo già perso una casa e a stento arriviamo a fine mese con entrate mensili che superano i 3000€. Sono tanto preoccupata per lei, quando avevo 11 anni mi aveva già promesso che si sarebbe fatta curare ma non fu così. Deve a mia sorella più grande tanti soldi e altri soldi ai miei fratelli (e a me). Non so cosa fare, tutti abbiamo provato a parlarle ma lei non ci vede niente di male in ciò. Chiedo consiglio a lei perchè non so come comportartmi. Grazie per avere letto, attendo sua risposta.

G.



RISPOSTA

Buonasera lettrice,

a volte i giocatori d'azzardo o le giocatrici d'azzardo non percepiscono quello che fanno, non osservano quello che fanno con un'ottica ampia, a 360 gradi, e la svalutano, ne riducono l'importanza e la gravità, è una difesa interiore sicuramente per giustificare se stessa e per continuare indisturbata quello che fa.

Per convincerla a cambiare idea puoi cercare in lei quella leva che faccia si che se tua mamma continui a giocare si possa pentire di quello che fa.

Facciamo un esempio pratico: sono sicuro che lei vi vuole bene come mamma, adesso cosa accadrebbe se i suoi figli perdessero giorno dopo giorno la fiducia in lei, la sicurezza che riponete nella vostra mamma per il fatto che continua a giocare, perdendo tempo, soldi, indebitandosi sempre di più, e perdendo la faccia anche verso di voi che siete i suoi figli?

Falle prendere coscienza di questo, deve spaventarsi per quello che può accadere in futuro continuando in questo comportamento

Aiutala a farsi alcune domande:

'cosa accadrà se un domani i suoi figli perdono sicurezza e fiducia in lei?'

'cosa accadrà se in futuro i suoi figli non vedranno l'ora di lasciare casa perchè non riusciranno più a gestire questo stress, questa situazione insostenibile?'

' cosa ne sarà di voi se i debiti aumenteranno e sfuggiranno al suo autocontrollo come già sta accadendo?'

Falle immaginare tutto questo in modo vivido, come se fosse reale, non una immaginetta piccola di passaggio, ma falla soffermare in questa potenziale immagine di lei che col suo comportamento irresponsabile porterà come conseguenza la mancanza di fiducia e il distacco da lei, amplifica questa possibilità, ingrandisci le conseguenze finali che aumenteranno giorno dopo giorno, falle capire che adesso è giunto il momento di fermarsi in tempo, prima che sia troppo tardi, perchè aspettare pochi mesi può essere troppo tardi.

Usa il mezzo che è più efficace a farle cambiare idea.

Cos'è che le fa cambiare idea di solito?

Cos'è che è più utile per convincerla a modificare i suoi comportamenti?

Tu dovresti conoscerla abbastanza per sapere questo vero?

Pensa come ha fatto in passato a cambiare idea, o come hai fatto tu a convincerla di qualcosa in particolare ed usa lo stesso modo che hai usato in passato e che è stato efficace in quel momento, ok?

Ad esempio se tua mamma è una persona emotiva, che si fa convincere attraverso l'emotività, usa le emozioni per essere efficace.

Se tua mamma è una persona riflessiva, usa il ragionamento per essere convincente.

Se invece è una persona religiosa, fai leva sulla sua Fede per aiutarla e convincerla a cambiare idea.

Spero di esserti stato d'aiuto.

Dopo fammi sapere come è andata



Un cordiale saluto per te



dott. R. Tavolieri

