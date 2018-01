Agroalimentare, come difendersi dalle fake news

Pillole d'Europa

di Cinzia Boschiero

FINANZIAMENTO AI PARTITI, COME VISITARE IL PARLAMENTO EUROPEO E INFORMARSI BENE NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE CONTRO LE FAKE NEWS

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTE E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

Domanda : siamo sotto elezioni, ma è vero che, i n vista delle elezioni politiche europee

del 2019 la Commissione europea propone modifiche per il finanziamento

dei partiti politici e delle fondazioni politiche europee e l’iniziativa legislativa

dei cittadini a cui io avevo partecipato? Mauro Belletri

Risposta: Sì, ci sono due proposte legislative della Commissione europea che, per entrare in vigore, devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la procedura ordinaria ed entrare in vigore prima delle prossime elezioni europee del giugno 2019.

Si ricorda che d al luglio 2004, i partiti politici europei possono ricevere un finanziamento annuale dal Parlamento europeo. Il finanziamento prende la forma di una sovvenzione di funzionamento. Può coprire fino all'85% delle spese ammissibili di un partito, mentre il resto deve essere coperto da risorse proprie quali le quote di adesione e le donazioni. N el 2014 e nel 2012 la legislazione comunitaria ha emanato due normative per dare ai partiti politici e alle fondazioni politiche europee i mezzi necessari per operare; già nel 2014 i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, previste dal Trattato sull’Unione Europea, potevano essere finanziate con fondi pubblici ma nel rispetto delle norme europee previste in un Regolamento apposito, in quanto sono entità giuridiche europee; già dal 2012 è stata varata l’Iniziativa dei cittadini europei, prevista dal Trattato di Lisbona, come strumento per consentire agli europei di influire sul programma di lavoro della Commissione europea. Attualmente sul finanziamento dei partiti politici europei ci sono delle modifiche proposte dalla Commissione europea che mirano ad aumentare la trasparenza, in modo che i cittadini europei sappiano per chi stanno votando, e si punta a migliorare la legittimità democratica in modo che il finanziamento rifletta meglio l’elettorato europeo; si vuole anche contrastare un utilizzo errato del denaro dei contribuenti e, se necessario, recuperare i fondi. La proposta della Commissione europea stabilisce un legame più stretto fra la reale rappresentanza e il finanziamento, aumenta la percentuale di finanziamento assegnata in base alla quota di voto effettivo dall’85% al 95%. Nell’attuale sistema il 15 per cento del finanziamento è ripartito fra tutti i partiti, indipendentemente dal numero di elettori da questi rappresentati. Si vuole anche attuare una revisione dell’iniziativa dei cittadini europei che renda più semplice per noi cittadini attivarci, con un servizio on line gratuito per la raccolta dei dati, la possibilità di utilizzare le carte di identità elettroniche per sostenere una iniziativa, la traduzione di tutte le iniziative in tutte le lingue dell’UE e sarà abbassata l’età richiesta per sostenere una iniziativa da 18 a 16 anni.

Domanda: vorrei sapere se sull’olio ci sono tutele europee e dove posso documentarmi anche sull’olio di palma oltre che sull’olio extravergine di oliva di cui sono appassionato, grazie Enrico Fiscanti

Risposta: gent.m o in effetti il settore della produzione di olio in cui l’Italia era leader indiscussa di mercato per la produzione dell’extra vergine di oliva e punto di riferimento per il settore olivicolo-oleario a livello mondiale ora sta cambiando. Emergono Stati quali Spagna, Grecia, Tunisia. In taluni casi c’è l’abbandono della coltivazione, la frammentazione della struttura produttiva ed il mancato ammodernamento del settore. I cambiamenti climatici stanno inficiando la produzione: non tutti i Paesi del Mediterraneo sono sottoposti alle stesse condizioni climatiche, per cui si avranno territori con campagne olearie premiate dalla natura e con una produzione d’olio migliore rispetto alla nostra. L’area di grande produzione dell’olio extravergine d’oliva e dell’olio d’oliva è il bacino del Mediterraneo, che fornisce più del 95 per cento del totale prodotto nel mondo. La Commissione europea offre sostegno con appositi programmi al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e all’applicazione di tecniche virtuose di gestione dell’oliveto, della raccolta, della trasformazione e della conservazione che permettano di ottenere un prodotto di qualità certificato. Ci sono fondi poi per produzioni virtuose di economia circolare in cui le foglie diventano foraggio per gli animali, la buccia dell’oliva viene mandata a impianti di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i noccioli vengono invece trasformati in simil-pellet usati per riscaldare le case della zona del Gargano vicino a questa produzione innovativa e come carburante nell’impianto stesso. Sull’olio di palma ad esempio è stata fatta tanta disinformazione: Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare sull'olio di palma ha detto che i rischi sono minimi e soltanto per i neonati allattati esclusivamente con latte artificiale. Per conoscere meglio le tipologie di olio può rivolgersi a Oliofficina che ha due pubblicazioni periodiche e può anche partecipare e visitare la manifestazione Oliofficina ( www.oliofficina.it ) che si tiene a Milano ogni anno, e che sarà nel 2018, dal 1 al 3 febbraio, aperta al pubblico, in corso magenta 61, in cui saranno presenti produttori di variegate tipologie di olio, esperti a livello internazionale ed europeo, con tanto di annullo filatelico abbinato alla serie Europa. Ideata da Luigi Caricato questa manifestazione riunisce arte, cultura, agroindustria, e quest’anno ha il tema “Io sono un albero” con installazioni e creazioni artistiche “Chiome d’artista” della associazione ArtedaMangiareMangiareArte per onorare l’olio. Il pubblico ha la possibilità di partecipare a specifiche sessioni sugli oli territoriali, alla scoperta dei diversi profili sensoriali, con degustazioni guidate da due dei più prestigiosi consorzi italiani Dop Garda e Dop Riviera Ligure riconosciuti e tutelati a livello europeo proprio per la loro denominazione.

Domanda: cosa sono le sessioni plenarie del Parlamento europeo e come si possono seguire i lavori? Valeria Nufro

Risposta: nella plenaria del Parlamento europeo tenutasi a Strasburgo dal 15 al 18 gennaio 2017 e a cui ha partecipato un folto gruppo di giornalisti italiani grazie alla DGComunicazione del Parlamento europeo e all’Ufficio del Parlamento europeo che ha sede a Roma, si sono trattati vari temi quali : il pacchetto energia, le strategie macro-regionali, la Brexit e l’immigrazione dopo l'ultimo Consiglio europeo di dicembre, è stata anche presentata la Presidenza bulgara con una conferenza stampa alla presenza del Presidente del Parlamento europeo, on Antonio Tajani, e si sono trattati anche i temi della disoccupazione giovanile e della regolamentazione delle libere professioni. Nella prossima sessione plenaria del Parlamento europeo che si terrà dal 5 all'8 febbraio 2018 si tratteranno altri temi tra cui ne menzioniamo alcuni come la relazione annuale sull'attività della BCE con Draghi; la rimozione del geoblocking per diversi tipi di beni e servizi; ci sarà il voto finale sull'Ets, lo schema che regolamenta la compravendita delle emissioni di CO2 in Europa, per arrivare a una riduzione di tali emissioni di almeno il 40 per cento entro il 2030 e la maggiore protezione nell'acquisto di pacchetti vacanze in previsione dell'estate. Il calendario annuale dei lavori del Parlamento europeo è fissato ogni anno dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. Esso si suddivide in tornate e in riunioni. Tale calendario prevede12 tornate di 4 giorni a Strasburgo e tornate supplementari di due giorni a Bruxelles, due settimane al mese per le riunioni delle commissioni parlamentari e delle delegazioni interparlamentari, una settimana al mese per le riunioni dei gruppi politici, e quattro settimane all'anno dedicate esclusivamente all'attività e alla presenza del deputato europeo nella sua circoscrizione. In occasione delle sedute plenarie, i 751 deputati al Parlamento europeo si riuniscono negli emicicli di Strasburgo e Bruxelles. Momento forte dell'attività del Parlamento europeo, la seduta plenaria rappresenta il punto d'arrivo del lavoro legislativo effettuato in seno alle commissioni parlamentari e ai gruppi politici. La seduta plenaria rappresenta altresì la sede in cui i rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea – i deputati europei – partecipano al processo decisionale comunitario e fanno valere i propri punti di vista presso la Commissione e il Consiglio. Il Presidente del Parlamento europeo è assistito da quattordici vice-presidenti nel presiedere le sessioni plenarie. I 751 deputati europei si suddividono attualmente in 8 gruppi politici che rappresentano l'insieme delle correnti ideologiche. A questo link trova altri dettagli http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/guide-plenary.html Il Parlamento europeo si può visitare e spesso delegazioni e gruppi soprattutto di scolaresche assistono alle sessioni plenarie. A Bruxelles si può visitare l'Emiciclo, esplorare il modernissimo Parlamentarium, sperimentare il gioco di ruolo oppure scoprire la storia dell'Europa all'attesissima Casa della storia europea. È anche possibile visitare l'Emiciclo di Strasburgo, che ospita la maggior parte delle sedute plenarie. Trova tutti i dettagli al questo link http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/

Domanda: mia figlia fa molto sport ma è un po’ cicciottina e deve dimagrire senza perdere energie, la nutrizionista mi ha consigliato la carne equina, è vero che in Europa è di qualità e che occorrerebbe parlarne di più perché ha molti lati positivi per la corretta alimentazione? Rita Buscemi