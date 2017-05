Arte, cultura e tecnologia per valorizzare il territorio

on. Stefano Maullu, VicePresidente della Commissione Cultura del Parlamento europeo con ing. Roberto Mazzini, Presidente MilanoDepur e Ornella Piluso, direttrice artistica del nuovo Museo MAF –Acqua Franca Guarda la gallery

Oltre duecento persone presenti all’inaugurazione dell’innovativo Museo Acqua Franca, con il patrocinio del Parlamento europeo, ideato e gestito dal movimento ARTEDAMANGIARE-MANGIAREARTE, direttrice artistica Ornella Piluso, aperto al pubblico nelle giornate del 6,7,8 maggio in via san dionigi 90 a Milano e visitabile gratuitamente tutto l’anno contattando via e-mail info@artedamangiare.it per visite guidate .

Il Museo Acqua Franca e la Depur Art Lab Gallery presentati in occasione della terza edizione del Festival internazionale dei depuratori raccolgono installazioni di 64 artisti di 25 Stati, esposte sia al Depuratore di Nosedo sia al Depuratore di San Rocco. L’iniziativa ha il patrocinio del Parlamento europeo, di Regione Lombardia, del Corpo Consolare di Milano e Lombardia, il patrocinio oneroso della Fondazione Cariplo, dell’Umanitaria e di altri enti ed associazioni rilevanti quali ADI. Nei tre giorni sono stati organizzati seminari sia divulgativi che tecnico-scientifici, performance teatrali e canore, iniziative quali la “Semina d’artista”, narrazioni teatrali all’interno delle installazioni artistiche internazionali, incontri e laboratori aperti al pubblico sul valore dell’acqua declinato in tutte le opere realizzate con materiali di riciclo, in piena armonia con i principi dell’economia circolare condivisi a livello europeo ed internazionale. Il MAF- Museo Acqua Franca è aperto per visite guidate tutto l’anno. Il Festival, sviluppato con interazione di arte, cultura e tecnologia a favore dell’ambiente, ha coinvolto MM, Utilitalia, Milano Città Metropolitana, Comune di Milano, Regione Lombardia, Municipio 4 e 5.

Il Museo Acqua Franca - MAF ha sede all’interno del Depuratore di Milano Nosedo ed è stato fondato dall’Associazione Culturale Arte da mangiare mangiare Arte su idea e progetto di Ornella Piluso, Direttore Artistico; il museo nasce dall’esperienza di DepurArt Lab Gallery, Galleria e Laboratorio d’Arte sperimentale all’interno dell’impianto di Milano Nosedo avviata nell’autunno 2011 dall’associazione. Oltre agli artisti italiani anche di fama quali Gabriella Benedini, che espone al depuratore di San Rocco, vi sono opere presenti che provengono da 25 Stati: Europa (Croazia, Germania, Kosovo, Lettonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Ucraina, Ungheria); Americhe (Argentina, Brasile, Ecuador, Messico, Salvador, Uruguay, USA, Venezuela); Asia/Medio Oriente(Cina, Corea, Giappone, Iran, Israele); Africa (Senegal, SaoTomé e Principe).In particolare per il contributo artistico, tra le installazioni all’aperto di DepurArt Lab Gallery - nuovo “Museo Acqua Franca”- MAF e DepurArt in Atto si segnalano:Dasol Cho, Corea; Laurentiu Craioveanu, Romania; Binta Diaw, Senegal; Li Ding, CINA; Nazanin Farahbod, IRAN; Patricia Fraser, USA; Gothy Lopez, Salvador; Susanna Mikla, Ucraina; Yuko Nakayama, Giappone; Taher Nikkhahabyaneh, Iran; Kora Mogrovejo Crespo, Ecuador; Jonathan Rodriguez,Venezuela; Hanibal Salvaro, Croazia; Josè Sanchez Molina, Spagna; Franz Stahler, Germania; Jang Sung An, Corea; Valentinaki, Lettonia; Kako Abraham, Richard Barrenechea, Ignacio Mariño Larrique, Carlos Silvera, Uruguay.