Pillole d'Europa di Cinzia Boschiero

DOPPIE LAUREE IN INFORMATICA, CONCORSO EUCYS PER I GIOVANI, ORDINI PROFESSIONALI IN EUROPA, RICERCHE EUROPEE SUL VENTO

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTE E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

Domanda: sono appassionato di informatica, sa se ci sono corsi di laurea europei o internazionali? Nuccio Murillo

Risposta: Le segnalo l’Università Bicocca che ha attivato diverse partnership internazionali e delle doppie lauree in informatica e che si distingue per qualità dei suoi corsi e alta qualificazione dei suoi studenti. “Come università Bicocca,” dicono il prof. Mauri Giancarlo e il prof. Alberto Leporati,” partecipiamo a bandi europei e abbiamo attivato tra l’altro una doppia Laurea Magistrale in Informatica con un accordo consolidato tra l’Ateneo di Milano Bicocca e l' Università Nice Sophia Antipolis che consente l'acquisizione del doppio titolo dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca: Laurea-Magistrale in Informatica e Titolo rilasciato dall'Université Nice Sophia Antipolis: Master de Informatique ed abbiamo un accordo anche con l’Università Svizzera per una doppia laurea tra l'Ateneo di Bicocca e l'Università della Svizzera Italiana (USI) che consente l’acquisizione del doppio titolo LM in Informatica (UNIMIB)→ Master of Science in Informatics (USI). La cooperazione a livello internazionale permette ai nostri studenti di essere poi competitivi nel mercato del lavoro per la qualità degli insegnamenti offerti. Abbiamo anche un corso di studi magistrale orientato verso le nuove figure professionali del Data Scientist, del Business Data Scientist e dell'Analytical Data Scientist, verso le quali c'è una domanda crescente da parte del mercato in tutto il mondo, domanda che, secondo una ricerca del CRISP, si concentra per quanto riguarda l'Italia per il 50 per cento in Lombardia”.

Domanda: mio figlio ha 14 anni ed è molto appassionato di scienze, c’è per caso qualche opportunità europea che potrei segnalargli? Paola Beretta

Risposta: Può farlo partecipare alla prossima edizione del concorso europeo “I giovani e le scienze”, la selezione italiana è gestita dalla Federazione nazionale delle associazioni scientifiche e tecniche e la scadenza per l’adesione è il 2 febbraio 2019. Si vincono sino a 7mila euro. Occorre presentare uno studio, una ricerca, oppure un prototipo o una invenzione su un tema scientifico o anche di altre materie. Lui può partecipare anche con suoi compagni di scuola. Alla edizione europea 2018 l’Italia era rappresentata da tre studenti di Rimini e tre studenti di Torino. Federico Malnati, Matteo Palmieri, Alessandro Sosso dell’Istituto G. Ferraris di Torino con il progetto “(R)evolution simulator” – un simulatore elettronico per calcolare l’adattamento ai cambiamenti ambientali; Nicolò Vallana, Luca Fermi, Edoardo Puce dell’Istituto Belluzzi-Da Vinci di Rimini con il prototipo “Techno B Brace”- un prototipo innovativo per chi ha problemi di schiena. EUCYS è il più prestigioso concorso per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 21 anni e funziona dal 1989. Sul sito della Fast (www.fast.mi.it) c’è già il bando dell’edizione 2019 della nuova edizione del concorso “I giovani e le scienze”. “I premi ed i riconoscimenti dell’edizione 2019 sono ancora più rilevanti degli anni scorsi”, dice il dott. Alberto Pieri, segretario generale della FAST,”EUCYS è la vetrina annuale delle migliori idee e delle più interessanti realizzazioni degli studenti dei 28 Stati dell’Unione e di una dozzina di nazioni invitate”. E’ l’unico concorso voluto sia dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea.

Domanda: il vento ha creato problemi soprattutto quest’anno, non ci sono studi europei in merito? Giorgio Furesco

Risposta: sì ci sono studi e monitoraggi ad esempio al Centro Europeo di Ispra a cui è collegata tutta la rete nazionale italiana dei Centri Funzionali preposta alla gestione del rischio idrogeologico ed idraulico mediante attività previsionali, di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale, di analisi e studio con dati rilevati in tempo reale dalla rete in telemisura relativi ai principali parametri meteorologici (temperatura e umidità dell’aria, pressione atmosferica, vento, ecc.), pluviometrici (altezza ed intensità di pioggia) e idrometrici (livello dei corsi d'acqua e portata). E poi Le segnalo un interessante progetto di ricerca europeo ERC AdG THUNDERR, acronimo di temporale (THUNDERstorm) e di fragore (Roar). E’ innovativo gestito dall'Università di Genova, premiato con fondi europei e l'Advanced Grant conferito dall'European Research Council. Responsabile del progetto è il prof. Giovanni Solari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA). (rif. video https://www.youtube.com/watch?v=_rcNqYZr8Wc). Il progetto è partito il primo settembre 2017, vede in questi giorni l'apertura del suo sito: www.thunderr.eu.

Il vento rappresenta il fenomeno naturale più catastrofico, il 70% dei danni e dei morti dovuti a eventi naturali sono opera del vento. Il progetto si prefigge di studiare il fenomeno temporalesco: misurare i temporali, la loro potenza, attraverso una rete di monitoraggio e attraverso un nuovissimo strumento, il LiDAR scanner Windcube 400S, installato presso il Porto di Genova Voltri ad aprile di quest'anno. L'intento è creare una banca dati di registrazioni e scenari meteorologici, condurre prove di laboratorio e simulazioni numeriche uniche, formulare un modello innovativo del vento temporalesco per esportarlo alla fisica dell’atmosfera, realizzare un nuovo modello di calcolo da applicare alle strutture per arrivare a rendere le nostre costruzioni più sicure e sostenibili. Collaborano al progetto l'Università di Western Ontario in Canada, con un laboratorio per simulazioni di temporali unico al mondo e gli Atenei di Eindhoven e Berlino.

Domanda: in Italia si parla di voler abolire gli ordini professionali a partire dall’ordine professionale dei giornalisti, in Europa si dibatte di questo? Enrica Muceli

Risposta: si è parlato di recente anche della temuta abolizione dell’ordine dei giornalisti in un importante incontro sul tema e-voluzione della donna e in occasione della presentazione di un interessante libro intitolato “I periodici femminili dalla carta al web” realizzato e distribuito gratuitamente dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia a cura di Gegia Celotti e Oreste Pivetta. Era presente il Presidente dell’Ordine della Lombardia Alessandro Galimberti che ha ribadito il ruolo fondamentale dell’0rdine per una tutela della libertà di stampa e la separazione tra attività politica e giornalismo. In Europa c’è una direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (rif. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15032?locale=it) e se la tua professione è regolamentata da un ordine o un'associazione nello Stato europeo in cui desideri lavorare, dovrai iscriverti prima di poter utilizzare il titolo professionale. Gli ordini professionali tutelano sia chi svolge una professione che chi utilizza i professionisti in quanto ha un albo specifico da cui attingere a profili certificati per preparazione visto che chi vi è iscritto sostiene un esame valido e riconosciuto, risponde ad un codice deontologico, e ha l’obbligo legislativo della formazione continua. L’Unione europea che ha come priorità facilitare la mobilità dei lavoratori e solo grazie agli ordini professionali potrà tutelare sia lavoratori che consumatori e cittadini. Si parlerà di qeusto ed altri temi proprio a Milano in un incontro intitolato “L’Europa per l’Italia e l’Italia per l’Europa: il ruolo dell’informazione” organizzato dal Parlamento europeo e da UGIS, associazione nazionale giornalisti scientifici, con gli eurodeputati il 28 settembre mattina presso la Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche che è sia corso di aggiornamento per i giornalisti che aperto al pubblico.