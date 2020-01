Pillole d'Europa

di Cinzia Boschiero

CRISI POLIGRAFICI, AIUTI ALLA RICERCA, RISPARMI PER PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI E LA VERITÀ SUL MES

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTI E TUTTE LE OPPORTUNITÀ UTILI - In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. E’ attivo un servizio di “A domanda, risposta” su bandi, agevolazioni, finanziamenti europei , borse di studio e di ricerca nazionali, regionali e locali per i lettori di Affaritaliani. Per richieste di informazioni scrivete a cinziaboschiero@gmail.com – oppure alla e-mail: dialogoconleuropa@gmail.com

Domanda: è vero che la Bei supporta investimenti in terapie avanzate per il trattamento del cancro e delle malattie rare? Nuccia Muresci

Risposta: sì. Ad esempio di recente la Banca Europea per gli Investimenti - BEI e la società biotech MolMed S.p.A. hanno firmato un accordo di finanziamento che consentirà a MolMed di disporre per i prossimi anni di una linea di credito fino a 15 milioni di Euro, soggetta al raggiungimento di una serie di criteri di prestazione condivisi, che sosterranno il piano di sviluppo finalizzato alla crescita sostenibile della società biotecnologica. MolMed è un'azienda biotech basata a Milano focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari per la cura di cancro e malattie rare. Il finanziamento ha la garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI), pilastro centrale del piano Juncker. Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per l'Economia, ha commentato: “Assicurare finanziamenti per ricerca, sviluppo e studi clinici è fondamentale per le aziende biotecnologiche come MolMed. Il Piano di investimenti per l'Europa ha già una solida esperienza nel sostenere la ricerca sul cancro, ma questo è uno dei primi progetti realizzati in Italia. La Commissione europea continuerà a sostenere la ricerca medica innovativa che potrebbe rivelarsi vitale per tanti cittadini europei”. MolMed è inoltre la prima società in Europa ad aver ottenuto l'autorizzazione alla produzione GMP per il mercato di terapie geniche e cellulari sia per prodotti propri che per conto terzi e/o in partnership (Strimvelis, terapia genica di Orchard per la cura dell'ADA-SCID). Il Piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto Piano Juncker, è stato lanciato nel novembre 2014 al fine di invertire il calo tendenziale degli investimenti già bassi e rilanciare l'economia dell'Europa. Con il suo approccio innovativo agli investimenti, l'uso di limitate quantità di risorse pubbliche con una garanzia fornita dal bilancio dell'UE al gruppo della Banca europea per gli investimenti, consistenti fondi pubblici e privati sono stati e continuano a essere mobilitati per investimenti in settori strategici dell'economia dell'UE. Il piano Juncker ha già dato vita ad oltre 450 miliardi di Euro di investimenti, inclusi 68,8 miliardi di Euro in Italia, e supportato oltre un milione di start up e piccole medie imprese in tutta Europa.

Domanda: ma il MES cos’è? Mario Bresciali

Il MES è il Meccanismo Europeo di Stabilità, detto anche “Fondo Salva Stati”, prende le proprie decisioni con una maggioranza dei voti degli Stati membri dell’Unione europea ed opera in stretto coordinamento con la Commissione europea cui spetta ad esempio la negoziazione sul MoU con lo Stato coinvolto e con la BCE e il FMI, nel caso in cui anche quest’ultimo venga coinvolto nel salvataggio finanziario. Ad oggi il MES ha concesso prestiti a Cipro (€6,3 miliardi), Grecia (€61,9 miliardi) e Spagna (€41,3 miliardi). In precedenza nel 2010 c’era ad esempio un primo fondo temporaneo ovvero il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF). Si trattava in realtà di una società di diritto lussemburghese che poteva sostenere finanziariamente gli stati in difficoltà , con