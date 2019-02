Dalla tutela degli animali alla ricerca, l'Europa é vicina....

Pillole d'Europa di Cinzia Boschiero

TRASPORTO ANIMALI PIU’ SICURO, CONCORSO “I GIOVANI E LE SCIENZE”, NOVITA’ PER LA VISTA E NUOVE NORME CONTRO I MEDICINALI FALSIFICATI

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTE E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. E’ attivo un servizio di “A domanda, risposta” su bandi, agevolazioni, finanziamenti europei , borse di studio e di ricerca nazionali, regionali e locali per i lettori di Affaritaliani. Per richieste di informazioni scrivete a cinziaboschiero@gmail.com – oppure alla e-mail: dialogoconleuropa@gmail.com

Domanda: sono uno studente di 16 anni molto appassionato di informatica c’è per caso qualcosa di europeo a cui potrei partecipare ?

Risposta: dal 16 al 18 marzo si terrà a Milano al selezione nazionale italiana del concorso europeo “I giovani e le scienze” edizione 2019. Si svolge ogni anno. Possono partecipare giovani studenti e studentesse di età compresa tra i 15 e i 21 anni. Presentano le loro invenzioni o ricerche o applicazioni utilizzando qualsiasi materia di studio, ma molto spesso relative all’informatica. Si possono vincere sino a settemila euro e borse di studio e viaggi all’estero. E’ gestita dalla Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche. La mostra con le invenzioni è aperta al pubblico il 17 tutto il giorno in ple Morandi 2 e la mattina del 18 marzo oltre alla mostra ci sarà anche la premiazione dei migliori NeoArchimede 2019. Ti segnalo anche la Patente Europea del Computer (ECDL),introdotta in Italia dal 1997 come strumento di riconoscimento di competenze utili per il mondo del lavoro, in particolare nella pubblica amministrazione. In quindici anni, in Italia sono stati emessi oltre quasi 2.000.000 di diplomi ECDL e sono 2.876 i test center, centri per la formazione e per il rilascio della certificazione, presenti sul nostro territorio. L’Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico è l’ente che, facendo parte dell’organismo internazionale ECDL Foundation, è garante per l’Italia del programma ECDL, lo gestisce fin dalla sua nascita, accredita i test center, approva i materiali formativi digitali e cartacei dedicati al programma da editori e altri soggetti. ECDL rappresenta a livello nazionale e internazionale lo standard riconosciuto per la computer literacy.

Domanda: E’ vero che su Internet si possono trovare dei medicinali falsificati? L’Unione europea si è mossa per tutelare noi cittadini ? Mario Pedrani

Risposta: la falsificazione dei medicinali rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica nell'Unione Europea. “Ci sono delle nuove norme,” dice il dott. Danilo Mazzacane, segretario generale Cisl Medici Lombardia,”sulle caratteristiche di sicurezza per i medicinali soggetti a prescrizione nell'Unione Europea proprio per tutelare di più noi cittadini. Sulle confezioni dei medicinali soggetti a prescrizione è obbligatorio un codice a barre bidimensionale e un dispositivo anti-manomissione. Le farmacie, comprese quelle online, e gli ospedali dovranno verificare l'autenticità dei medicinali prima di dispensarli ai pazienti. Si tratta della fase finale di attuazione della direttiva sui medicinali falsificati, adottata nel 2011, che mira a garantire la sicurezza e la qualità dei medicinali venduti nell'UE. "Ogni farmacia od ospedale dell'Unione Europea deve dotarsi di un sistema che renderà più facile ed efficiente l'individuazione dei medicinali falsificati. Offriamo ai cittadini un'ulteriore rete di sicurezza per proteggerli dai pericoli derivanti dai medicinali non autorizzati, inefficaci o pericolosi", ha dichiarato Vytenis Andriukaitis, Commissario responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare. I medicinali privi di caratteristiche di sicurezza, prodotti prima di sabato 9 febbraio 2019, possono anche restare sul mercato fino alla data di scadenza. Ma in base al nuovo sistema di verifica a monte e a valle le persone autorizzate (in particolare farmacisti e ospedali) dovranno verificare, lungo tutta la catena di fornitura, l'autenticità dei prodotti. Il nuovo sistema consente agli Stati membri di tracciare meglio i singoli medicinali, in particolare qualora uno di essi susciti perplessità.

Domanda: mio marito ha problemi alla vista, ci sono dei nuovi studi a livello europeo sulle patologie dell’occhio? Non ci sono reti ambulatoriali per noi cittadini ? Raffaella Vuccaro

Risposta: Sì, ci sono reti ambulatoriali, ci sono proprio gli oculisti ambulatoriali. Nei giorni 29 e 30 marzo a Roma all’Hotel LifeStyle si terrà il loro congresso nazionale. ”Come oculisti ambulatoriali,” dice il dott. Danilo Mazzacane, segretario generale GOAL- Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi,”siamo molto capillari sul territorio e nel nostro prossimo congresso ci confronteremo con esperti europei ed internazionali e con le associazioni di pazienti su come è cambiato il modo di fare prevenzione per la salute dei nostri occhi. Ci sono diverse sessioni tematiche che trattano molti temi tra cui l’umanizzazione in Sanità e come cambia con le nuove tecnologie (telemedicina, la teleoftalmologia etc.) il rapporto e il dialogo tra medico e paziente; su come si è modificata la gestione delle patologie dell’occhio negli ambulatori territoriali; come si evolve la responsabilità professionale e quali sono gli aspetti medico legali e assicurativi della professione, nonché la certificazione ESASO europea per l’aggiornamento professionale a livello europeo ed internazionale per gli oculisti”.

Domanda: credo che servano più controlli per il trasporto degli animali, si fa qualcosa in Europa? Vittorio Busco

Risposta: al Parlamento europeo si è deciso che servono più controlli a sorpresa, sanzioni maggiormente severe per i trasgressori; una riduzione dei tempi di trasporto prediligendo il trasporto di carcasse a quello di animali vivi; e occorre una migliore applicazione delle norme esistenti con l'aiuto delle nuove tecnologie. In una recente risoluzione non legislativa adottata il 14 febbraio 2019 con 411 voti favorevoli, 43 contrari e 110 astensioni, i deputati del Parlamento europeo hanno rinnovato l’appello del Parlamento del 2012 per un'applicazione corretta e uniforme della normativa UE del 2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, sistematicamente violata in alcuni Stati membri dell'UE. Gli eurodeputati ritengono che la Commissione europea dovrebbe imporre sanzioni agli Stati membri che non applicano correttamente il regolamento. I Paesi dell’UE dovrebbero perseguire le violazioni con sanzioni efficaci e armonizzate, come la confisca dei veicoli e l’aggiornamento professionale obbligatorio del personale responsabile del benessere e del trasporto degli animali. risoluzione raccomanda di istituire una commissione d'inchiesta sul benessere degli animali trasportati all'interno e all'esterno dell'Unione europea all'inizio della prossima legislatura. Tale commissione dovrebbe indagare sui casi di maltrattamento degli animali trasportati e sulla mancata applicazione delle norme comunitarie.