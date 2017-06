Elettrodomestici, ricerca e... le notizie dall'Europa

volontari della associazione “Una Vita Rara AHDS-MCT8 Onlus”

NUOVE ETICHETTE PER ELETTRODOMESTICI, DIVARIO DI GENERE NELLE PENSIONI, AIUTI ALLA RICERCA, FONDI PER LA SOLIDARIETA’

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTE E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

Domanda: è vero che ci saranno nuove etichette per gli elettrodomestici? Luca Gudda

Risposta: al Parlamento europeo si è parlato di nuove etichette energetiche per elettrodomestici, ovvero per indicare il livello di consumo energetico, gli elettrodomestici saranno etichettati seguendo una scala che va da A a G, piuttosto che A+/A++/A+++ come attualmente. I consumatori potranno trovare nei negozi le nuove etichette a fine 2019. Ciò permetterà ai consumatori di avere uno strumento più semplice per poter scegliere prodotti più efficienti e ridurre il consumo energetico e le fatture. I produttori saranno inoltre incoraggiati a innovare e investire in materiali migliori dal punto di vista energetico.

Domanda: secondo Lei è diminuita la solidarietà in Europa? Ci sono dei dati in merito? Luisa Furelli

Risposta: a livello europeo c’è il Fondo di solidarietà dell'Unione europea nato per rispondere alle grandi calamità naturali ed esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite all'interno dell'UE. Il Fondo è stato istituito a seguito delle gravi inondazioni che hanno devastato l'Europa centrale nell'estate del 2002. Da allora è stato utilizzato ben 73 volte in risposta a diversi tipi di catastrofi, tra cui inondazioni, incendi forestali, terremoti, tempeste e siccità. Finora sono stati erogati oltre 3.8 miliardi di euro a favore di 24 paesi europei. Inoltre c’è il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che offre un sostegno a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione, ad esempio in caso di chiusura di un'impresa o delocalizzazione di una produzione in un paese extra UE, oppure a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale. Il FEG dispone di una dotazione annua massima di 150 milioni di euro per il periodo 2014-2020 e può finanziare fino al 60% del costo di progetti destinati ad aiutare i lavoratori in esubero a trovare un altro impiego o avviare una propria attività. In linea di massima, il Fondo può intervenire soltanto in caso di oltre 500 esuberi da parte di un'unica impresa (inclusi i suoi fornitori e produttori a valle), oppure di un elevato numero di esuberi in un determinato settore o in regioni confinanti. C’è anche il Fondo europeo per gli investimenti che darà più fondi alle economie più bisognose.

Domanda: non è che sono troppe le associazioni a favore delle malattie rare e quindi rischiano di disperdersi? Simona Murgo

Risposta: Le segnalo EURORDIS che è una federazione di associazioni non governativa, incentrata sui malati, che rappresenta 755 organizzazioni di malati in 67 paesi. EURORDIS è la voce di 30 milioni di persone affette da oltre 4000 diverse malattie rare e promuove delle politiche che rispondano ai bisogni dei malati e delle loro famiglie all’interno dell’Unione europea. Peraltro anche le piccole associazioni sono di molto aiuto, nascono spesso da situazioni familiari e tra queste proprio in questi giorni l’Associazione “Una Vita Rara AHDS-MCT8 Onlus” ha donato fondi a favore di un importante progetto di ricerca intitolato “Leucoencefalopatie ereditarie ad esordio in età pediatrica: dalla diagnosi alla terapia”. La patologia AHDS-MCT8 ha ad oggi quindici casi in Italia e duecento nel mondo. “Tali leucoencefalopatie rappresentano una causa di disabilità neurologica ,” spiega il dott. Nardo Nardocci, Direttore del Dipartimento Gestionale Neuroscienze Pediatriche dell’Istituto Besta. Inoltre l’associazione «Insieme per Alberto» il 16 giugno ha organizzato una serata di beneficienza in ricordo di Alberto, dal figlio Francesco e da un gruppo di amici di Alberto, non solo per ricordare tutto quello che ha fatto per gli sportivi, artisti e non. L’intero incasso è devoluto a supporto dell’Istituto Besta per la ricerca della malattia che lo ha colpito.

Domanda: A livello europeo qualcuno si sta occupando del divario pensionistico di genere? Ci sono dei dati comunitari? Rossella Galimberti

Risposta: La diseguaglianza di genere nel lavoro e nei salari deve essere affrontata meglio, anche al fine di prevenire il divario pensionistico, che nell’UE sfiora il 40%. Nel 2014, il gap era al 39,4% nell’UE ed è aumentato in metà degli Stati membri nel corso degli ultimi cinque anni. Il divario minore è in Estonia ed è pari al 3,7%, il maggiore invece si registra a Cipro, ed è pari al 48,8%. Questo divario è principalmente dovuto alle differenze nel mercato del lavoro: una più alta percentuale di donne che lavora part-time, salari orari inferiori e donne con meno anni di lavoro a causa delle responsabilità familiari. Gli eurodeputati voteranno questa settimana (14 giugno) una serie di proposte per affrontare il divario pensionistico di genere, fra le quali: riduzione le diseguaglianze combattendo la discriminazione e gli stereotipi che bloccano l’accesso al mondo del lavoro, rispetto del principio di parità retributiva a parità di lavoro e offerta alle donne di incentivi per lavorare più a lungo e con interruzioni di carriera più brevi, accordi di flessibilità lavorativa e “crediti di assistenza” per la maternità, la paternità e il congedo parentale o per l’assistenza di altri membri familiari, nonché per il miglioramento generale dell’equilibrio tra vita privata e professionale, meccanismi correttivi nei sistemi pensionistici per aiutare i gruppi più vulnerabili, e rilevamenti statistici più accurati, con una migliore raccolta e un miglior monitoraggio dei dati.