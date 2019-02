Dalla cultura al commercio, fino alla salute... l'Europa c'é

Pillole d'Europa di Cinzia Boschiero

CULTURA CLASSICA IN EUROPA DA DIFENDERE, ESPERTI DELLA RETINA A CONFRONTO, ACCORDO EUROPA E GIAPPONE UTILE PER L’ECONOMIA

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTE E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. E’ attivo un servizio di “A domanda, risposta” su bandi, agevolazioni, finanziamenti europei , borse di studio e di ricerca nazionali, regionali e locali per i lettori di Affaritaliani. Per richieste di informazioni scrivete a cinziaboschiero@gmail.com – oppure alla e-mail: dialogoconleuropa@gmail.com

Domanda: sono un appassionato di teatro e di cultura classica e vorrei sapere se a livello europeo si sta cercando di preservare un po’ questo ambito. Mi sa dire in merito per favore? Nuccio Putreli

Risposta: gent.mo concordo con Lei, dovremmo fare di più perché è necessario mantenere vive le nostre radici. La Commissione europea ed il Parlamento europeo tutelano la cultura con il programma Europa Creativa, Erasmus Plus ed altre attività e fondi per progetti interculturali e territoriali di valorizzazione dell’unità nella differenza. Inoltre Le segnalo la cooperativa europea Episota (http://epistoa.eu) di cui uno dei fondatori ha detto “L’intera terminologia delle scienze umane, naturali e sociali, senza dimenticare le arti figurative e la musica, è imbevuta di latino e di greco. La nostra cooperativa vuole impedire l’indebolimento dei valori fondanti dell’Europa unita attraverso una nuova diffusione degli studi classici; è necessaria una corretta comprensione delle parole di origine greca e latina che non solo consente di apprendere meglio e in modo più veloce diverse discipline”. L’atomismo di Democrito, Epicuro e Lucrezio rappresenta il fondamento dell’intera visione del mondo in fisica, chimica, biochimica, biologia molecolare; Il «conosci te stesso» socratico, o il richiamo stoico alla moderazione o la ragionevolezza dell’uso moderato delle risorse predicato già da Diogene sono ancora oggi validissimi. Il logo è non un anfiteatro o un tempio antico, ma il Pont du Gard, uno dei ponti raffigurati sul retro delle banconote in euro. E’ stata fondata a Göttingen, in Germania, per iniziativa di un gruppo di docenti, studenti e ricercatori e punta alla promozione della cultura necessaria per comprendere e mantenere i valori europei e in stretta correlazione punta a promuovere le lingue antiche proprie dell’Europa, ossia il latino e il greco. Ogni anno dal 2007 la Direzione Generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concorso Juvenes Translatores che in latino significa giovani traduttori il cui obiettivo è promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e consentire ai giovani di farsi un'idea del mestiere di traduttore. Juvenes Translatores ricorda che non imparare il latino significa disimparare le lingue moderne; è aperto agli studenti di 17 anni delle scuole secondarie. Il concorso, che ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti, dà risalto alla ricchezza e alla varietà delle lingue europee. Le segnalo anche dal 2008 l’impegno della Associazione per il latino nelle letterature europee (Alle), promossa da alcuni docenti parigini (www.sitealle.com). Inoltre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le istituzioni scolastiche o altri soggetti pubblici e privati organizzano annualmente delle competizioni in lingua latina o greco antico alle quali possono partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in gruppo (sito https://www.miur.gov.it/competizioni-e-concorsi-per-studenti) quale il XIX Certamen Lucretianum Internazionale a.s. 2018/2019 che, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università Federico II di Napoli, è un concorso internazionale del Liceo «Tito Lucrezio Caro»di Napoli; oppure il Certamen Senecanum. Per il teatro la Commissione europea cofinanzia progetti di mobilità di artisti all’interno del programma Europa Creativa. Inoltre, visto che mi ha scritto che è un appassionato di teatro, c’è l’associazione ‘Kerkis Teatro Antico in scena’ a Milano (https://www.kerkis.net/corsi) che è stata fondata nel 2011 da un validissimo e molto attivo gruppo di docenti, studenti ed ex studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e realizza la messinscena di spettacoli della tradizione classica greca e latina e di eventuali loro successive rielaborazioni, e valorizza pure altri aspetti performativi creati dalla cultura antica (il mimo, il dialogo filosofico, la narrazione, l’epica e l’oratoria). Agisce in ambito milanese, nazionale e internazionale. La sua attività si muove sul fronte sia formativo che artistico. Organizza diversi corsi di Alta Formazione Permanente Teatro Antico in Scena con un metodo interdisciplinare per affrontare con competenze teoriche e pratiche l’interpretazione e la messa in scena dei capolavori del teatro greco e latino; laboratori di eufonia e dizione, laboratori di recitazione, laboratori di drammaturgia antica. Ci sono poi i licei come il Gonzaga di Milano che ha saputo innovare gli indirizzi classici, sviluppare una didattica e indirizzi innovativi, internazionali, un percorso di eccellenza, riconosciuto dall’Università di Cambridge, diffuso in oltre 140 Paesi, che integra il valore della tradizione liceale classica con l’apprendimento di alcune discipline scientifiche in lingua inglese, su programmi pensati per studenti di tutto il mondo. Al termine dei rispettivi programmi lo studente potrà sostenere gli esami di certificazione ICGSE (International General Certificate of Secondary Education), direttamente al Gonzaga accreditato come Cambridge International School. Speriamo che nelle prossime elezioni europee del 26 maggio si possano votare persone di cultura e di spessore che amino l’innovazione e non disprezzino le nostre radici, perché solo con il rispetto del vissuto è possibile crescere e migliorare.

Domanda: mio fratello soffre di retinopatia diabetica, ci sono degli studi europei? Barbara Vuttera

Risposta: se ne parlerà al meeting internazionale “‘Retina in progress 2019 – Presente e Futuro”- a Milano il 9 e 10 maggio presso l’Hotel NH MilanoFiori, giunto alla Sua nona edizione. ”Si tratta di un Meeting Internazionale di cui è Presidente il prof. Rosario Brancato,” spiega il dott. Alfredo Pece, Chairman assieme al prof. Paolo Lanzetta di questo Meeting scientifico,” in cui ogni anno esperti clinici e ricercatori nazionali ed internazionali si confrontano sulle patologie della retina e su tutte le novità diagnosi e cura, presentando i più recenti studi”. E’ suddiviso per sessioni e tra gli argomenti trattati ci sono ad esempio il ruolo del laser micropulsato nelle patologie retiniche; l’imaging nella gestione delle malattie retiniche in età pediatrica; casi clinici e angiografia; studi sui fattori di crescita nervosa in un modello di retinopatia diabetica; novità di trattamento per la cheratopatia neurotrofica nelle malattie della retina; una ipotesi di eziopatogenetica per la corioretinopatia sierosa centrale; è prevista una sessione a cui possono partecipare anche le associazioni di pazienti in cui si parlerà di telemedicina e sanità; come curare tramite il digitale; l’uso dei social e dei media nella sanità e in oftalmologia; la visione umana e la buona cura; l’umanizzazione in oculistica.

Domanda: è vero che con il Giappone ora l’Unione europea ha un accordo più favorevole di cui possiamo beneficiare come imprenditori? Ludovico Cusco

Risposta: sì. L'accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone è entrato in vigore il primo febbraio 2019. Le imprese e i consumatori in Europa e in Giappone possono ora beneficiare della più grande zona di libero scambio del mondo. L'accordo di partenariato economico elimina la maggior parte dei dazi (per un valore di 1 miliardo di euro) pagati ogni anno dalle imprese dell'UE che esportano in Giappone. Con la piena attuazione dell'accordo il Giappone avrà soppresso i dazi doganali sul 97 per cento delle merci importate dall'UE. L'accordo elimina inoltre una serie di annosi ostacoli non tariffari, ad esempio approvando le norme internazionali sugli autoveicoli. Saranno inoltre eliminati gli ostacoli che si frappongono tra i principali esportatori di alimenti e bevande dell'UE e i 127 milioni di consumatori giapponesi e aumenteranno le opportunità di esportazione in vari altri settori. Con la piena attuazione dell'accordo, gli scambi commerciali tra l'UE e il Giappone potrebbero aumentare di quasi 36 miliardi di euro all'anno.