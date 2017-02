L'Europa dá spazio ai giovani Archimede

Valerio Pagliarino, studente di 17 anni che ha vinto l’edizione 2016 del concorso europeo I giovani e le scienze della Commissione europea con la sua invenzione LASERWAN: connessione a banda ultralarga laser

Pillole d'Europa

di Cinzia Boschiero

VOTARE ON LINE, STUDI EUROPEI SUL COMPORTAMENTO UMANO, VOLONTARIATO EUROPEO, CONCORSI PER I GIOVANI NEOARCHIMEDE

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTE E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

Domanda: ma anche in Europa si voterà on line nel futuro? Paolo Burieddu

Risposta: in effetti un bando comunitario (rif. REC-RPPI-EVOT-AG-2016) riguarda lo sviluppo di un progetto pilota di E-voting per utilizzare al meglio le moderne tecnologie per procedure di voto più attive e democratiche. Rientra nel quadro del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza, intende contribuire a rafforzare la partecipazione democratica dei cittadini dell’Unione Europea facilitando l’esercizio del diritto di voto e aumentando l’affluenza alle urne attraverso un uso migliore delle moderne tecnologie. Possono essere cofinanziate attività quali esplorare il ruolo dei servizi e delle applicazioni Internet per stimolare la partecipazione democratica dei cittadini e indagare come gli strumenti digitali possano contribuire a rendere più forte e duratura tale partecipazione ; fare emergere un’ampia gamma di proposte dirette soprattutto, ma non solo, ai giovani e ai cittadini europei che vivono e lavorano in un Paese comunitario diverso da quello di origine. Tutti i progetti devono essere preparati in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019. I progetti devono avere almeno due partners ed essere o nazionali o transnazionali. Possono fare domanda pmi, enti pubblici, organizzazioni private stabilite in uno dei Paesi comunitari, organizzazioni internazionali. Il budget del bando ammonta a 700mila euro.

Domanda: ho un figlio di 15 anni che ama molto fare ricerca ma su temi umanistici , c’è per caso un evento o un concorso europeo a cui potrebbe partecipare? Lisa Vusco

Risposta: c’è il concorso europeo dei giovani scienziati che si svolge ogni anno e include studi e ricerche in tutte le materie, anche quelle umanistiche. Possono partecipare gli studenti delle scuole superiori e dei primi anni di università rivolgendosi alla Fast, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (www.fast.mi.it) ogni anno per la selezione nazionale. Grazie al patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo ed alla collaborazione di Aica, Aim e Sci Lombardia per l’edizione 2017 è stato inserito un premio in più ovvero la partecipazione a Genius-Global Environmental Issues Olympiad dal 12 al 17 giugno, in cui 1100 giovani da 70 nazioni si sfidano con le loro innovazioni a Oswego nello Stato di New York in Usa. L’iniziativa ‘I giovani e le scienze 2017’ della Direzione Ricerca della Commissione europea rimane il passaggio obbligato per partecipare alla selezione per il 29° concorso dell’Unione europea dei giovani scienziati e per i più prestigiosi eventi internazionali delle ragazze e dei ragazzi eccellenti. Si possono vincere viaggi, borse di studio , premi in denaro sino a settemila euro. I finalisti dei migliori 30 progetti vengono selezionati nei vari Stati europei e , per la selezione italiana, la mostra delle loro invenzioni/studi e la premiazione nazionale è prevista per il 25-27 marzo a Milano in p.le Morandi 2 a Milano. Tutti i cittadini potranno ammirare le invenzioni, i prototipi e le ricerche dei NeoArchimede 2017.

Domanda: ci sono degli studi europei sul comportamento degli esseri umani? Nuccio Masceto

Risposta: sì , ci sono studi europei ed internazionali ad esempio sulle simulazioni della Vita Artificiale che consentono di studiare all’interno di una stessa simulazione l’evoluzione biologica, il funzionamento del sistema nervoso, il comportamento degli individui, eventualmente nelle loro interazioni con altri individui e con artefatti presenti nell’ambiente e l’evoluzione culturale dei comportamenti. Inoltre ci sono studi europei ed internazionali sull'influenza del comportamento degli esseri umani sui comportamenti di altri animali. Ad esempio uno studio che ha coinvolto la Western University in collaborazione con la Wildlife Conservation Research Unit dell'Università di Oxford e altri scienziati. Inoltre ci sono studi europei ed internazionali che evidenziano come il comportamento degli esseri umani sia guidato dal una rete endocrino-sensoriale che li attrae e li spinge a cooperare. Ne ha scritto di recente il dott. Mario Mancini, presidente della Associazione nazionale di endocrinologia e andrologia pediatrica nel suo libro intitolato “Il vero Sesto Senso” in cui evidenzia come per crescere insieme occorra saper interpretare i segnali che ognuno di noi invia e riceve attraverso gli organi di senso.

Domanda : mi occupo di istruzione può dirmi di più sul programma europeo Erasmusplus per favore per quanto riguarda il volontariato europeo? Licia Nesci

Risposta: sono aperti alcuni bandi riguardanti il programma comunitario denominato ErasmusPlus a sostegno dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport (GUCE/GUUE C 386/14 del 20/10/2016). Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un'esperienza di volontariato internazionale di lungo periodo all'estero. Consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi all'estero prestando la propria opera in un'organizzazione no-profit. Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un programma di volontariato internazionale finanziato dalla Commissione Europea all'interno del programma ErasmusPlus e ha l'obiettivo di migliorare le competenze dei giovani. l finanziamento della Commissione Europea comprende: copertura completa dei costi di vitto e alloggio del volontario; rimborso delle spese di viaggio fino a massimale; assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di volontariato all'estero; formazione linguistica del paese di destinazione. All'interno del programma ErasmusPlus esistono altre azioni di mobilità internazionale come gli scambi culturali che consentono di viaggiare, conoscere altre culture e vivere esperienze indimenticabili con il contributo della Commissione Europea. Lo SVE è un programma di volontariato internazionale completamente gratuito per chi partecipa. In totale il programma Erasmusplus ha un budget di 2157, 1 milioni di euro, ripartiti in quattro ambiti, ovvero Istruzione e formazione - 1905,4 milioni di euro; Gioventù- 209,1 milioni di euro; Jean Monnet - 10,8 milioni di euro; Sport- 31,8 milioni di euro. Possono partecipare a questo programma oltre ai Paesi membri dell’Unione europea anche la Turchia e la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, i Paesi EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein.