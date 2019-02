Finanza inclusiva, mobilitá europea e.... l'Europa c'é

Pillole d'Europa di Cinzia Boschiero

FINANZA INCLUSIVA, MOBILITA’ EUROPEA, NUOVE NORME PER IL RIUTILIZZO DELL’ACQUA

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTE E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. E’ attivo un servizio di “A domanda, risposta” su bandi, agevolazioni, finanziamenti europei , borse di studio e di ricerca nazionali, regionali e locali per i lettori di Affaritaliani. Per richieste di informazioni scrivete a cinziaboschiero@gmail.com – oppure alla e-mail: dialogoconleuropa@gmail.com

Domanda: sono uno studente universitario e mi interesso di finanza inclusiva, può segnalarmi qualche opportunità europea in questo ambito di studio? Enrico Vudero

Risposta: è aperto un bando dell’Istituto Banca europea per gli investimenti. Si tratta di una nuova borsa di studio EIBURS (http:// institute.eib.org) nell’ambito del suo Programma Sapere (rif.GUCE/GUUE C 50/9 del 8/2/2019). EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) è uno dei due strumenti di sostegno alla ricerca universitaria rientranti nell’ambito del "Programma Sapere" dell’Istituto BEI. Offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università impegnati in filoni o temi di ricerca di significativo interesse per il Gruppo BEI. Le borse di studio vengono assegnate, con procedura selettiva, a facoltà o centri di ricerca con sede negli Stati europei o nei Paesi candidati o potenziali candidati che abbiano comprovata esperienza nel settore di interesse prescelto. La borsa consentirà all’istituto beneficiario di ricevere fino a 100mila euro all’anno per un periodo di tre anni. Per l’anno accademico 2019/2020 EIBURS intende assegnare una borsa di studio per il seguente filone di ricerca “Costruire il futuro della finanza inclusiva: il ruolo delle tecnologie finanziarie e della digitalizzazione”. Si vuole approfondire come con un progetto di ricerca mirato si possa esaminare se e in che misura l’innovazione tecnologica e finanziaria sia in grado di aumentare l’efficienza del settore della finanza inclusiva. Anche nei bandi di ricerca Horizon 2020 ci sono alcuni finanziamenti per progetti inclusivi e finanza.

Domanda : quali sono i dati europei in merito alla Tav ? Non pensa che su temi strategici come questo non si debbano fare referendum, ma avere una strategia nazionale rispettosa degli accordi europei ed internazionali? Silvano Cerruti

Risposta: Le indico solo alcuni dei dodici punti presentati al Governo da più associazioni imprenditoriali che richiamano a scelte rispettose degli accordi e delle strategie sottoscritte con altri Stati europei: la quota di finanziamento più rilevante per coprire il costo della sezione transfrontaliera sarà a carico dell'Unione Europea, disposta ad aumentare il proprio contributo dall'attuale 40% al 50%, e quella a carico dello Stato Italiano è già stata tutta impegnata programmaticamente e non avrebbe impatti negativi sui saldi di finanza pubblica; a conti fatti, completare la Torino-Lione costerebbe meno che non realizzarla, a causa della restituzione dei finanziamenti ricevuti, della perdita di opere già realizzate non più utilizzabili, dei costi della rescissione di contratti già sottoscritti e di quelli per la messa in sicurezza, il ripristino del territorio allo status quo ante e l'adeguamento, comunque parziale e insufficiente, dell'attuale Linea Ferroviaria Storica rispetto agli standard europei; senza la Torino-Lione il trasporto di merci su tutto il Versante Ovest dell'Arco Alpino diventerebbe meno competitivo e più costoso, con impatti negativi sugli scambi con tutti i Paesi collegati dal Corridoio Mediterraneo (Francia, Spagna, Portogallo, Isole Britanniche, Belgio e Lussemburgo), attualmente pari a 205 miliardi di euro (di cui 81 miliardi solo con la Francia). Perché al 2030 si ridurrebbe il transito stradale di quasi un milione di veicoli pesanti l'anno, con una riduzione di emissioni inquinanti stimate in 3 milioni di tonnellate equivalenti di CO2, pari a quelle di una città di 300mila abitanti; l'entrata in funzione della Torino-Lione è in grado di avvicinare l'Italia all'Europa, collegando Milano a Parigi in 4 ore e mezza, a Barcellona in 6 ore, a Londra in 7 ore, con importanti impatti positivi per tutta la filiera turistica; il progetto, nel periodo più intenso di costruzione 2020-2027, può stimolare, direttamente e indirettamente, una crescita economica di 11,3 miliardi di euro che, al netto dei costi di investimento, equivale a quasi 1 miliardo l'anno, con un'occupazione aggiuntiva di circa 5mila unità l'anno.

Domanda: non ci sono iniziative europee per tutelare l’acqua e depurarla e riutilizzarla, invece che sprecarla, come facciamo soprattutto in città, visto che si tratta di un bene primario? Chiara Sutti

Risposta: nell’Unione europea serve un maggiore riutilizzo dell'acqua che aiuti l'approvvigionamento di acqua dolce. A causa della siccità del 2017, il settore agricolo italiano ha avuto perdite per 2 miliardi di euro. L'estrazione eccessiva di acqua, in particolare per l'irrigazione agricola, ma anche per l’uso industriale e lo sviluppo urbano, è una delle principali minacce per l'ambiente idrico dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo proprio per questo ha approvato di recente una serie di proposte legislative per contrastare la scarsità d'acqua nell’Unione Europea e facilitare il riutilizzo delle acque reflue per l'irrigazione agricola. La nuova legge definisce gli standard minimi di qualità da rispettare per il riutilizzo dell’acqua destinata all’irrigazione agricola. Si stabiliscono inoltre gli obblighi per gli operatori della produzione, della distribuzione e dello stoccaggio, nonché le misure di gestione del rischio. L'acqua recuperata (ovvero le acque reflue urbane che sono state trattate in un impianto di bonifica) sarà utilizzata per irrigare colture alimentari, colture alimentari trasformate e colture non alimentari. La Commissione europea dovrà valutare entro cinque anni se l'acqua recuperata può essere utilizzata in altri modi. In Italia ci sono due impianti di depurazione che sono all’avanguardia a livello europeo ed internazionale ovvero il depuratore di Nosedo e il depuratore di San Rocco che già consentono a molte aziende agricole di beneficiare di acque depurate per irrigare i campi agricoli. Per sensibilizzare sul valore dell’acqua si svolge presso questi due impianti ogni anno il Festival Internazionale dei depuratori grazie alla associazione Artedamangiare (www.artedamangiare.it) che l’ha ideata. La manifestazione è aperta al pubblico dal 18 al 20 maggio a Milano, prevede laboratori per le scuole, visite guidate gratuite agli impianti e alla Depur Art Lab Gallery con installazioni di artisti provenienti da 34 Stati e realizzati anche con materiali di scarto, conferenze e performance; oltre alla visita al Museo MAF-Acqua Franca. Il Festival è inserito nella Green Week della Commissione europea.