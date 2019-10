Sinergie per la vista, brevetti e... l'Europa c'é

Pillole d'Europa di Cinzia Boschiero

SINERGIE PER LA VISTA, RETI EUROPEE, BREVETTI EUROPEI

Domanda: mi è stato diagnosticato un cheratocono, ci sono studi a livello europeo?

Risposta: se ne è parlato di recente ad un congresso internazionale svoltosi a Chia in Sardegna e il coordinatore scientifico dott. Sergio Solarino spiega che il cheratocono é una malattia progressiva non infiammatoria della cornea che insorge solitamente fra i 14 e i 20 anni, caratterizzata da uno sfiancamento del tessuto della cornea; la cornea tende ad assottigliarsi e ad assumere una forma irregolarmente appuntita, a “cono”. Il cheratocono determina annebbiamento visivo, in alcuni casi associato a sensazione di fastidio alla luce. Al Congresso internazionale, di cui può richiedere gli atti, sono emerse diverse novità Oltre duecento tra medici, oculisti e ortottisti si sono confrontati con la discussione anche di casi clinici, e focus specifici su varie tematiche sia scientifiche che inerenti nuove soluzioni per migliorare la gestione del rischio clinico, i modelli organizzativi di reparto e la gestione dei flussi lavorativi. “Abbiamo fatto il punto,” dice il dott. Sergio Manuel Solarino, presidente e coordinatore scientifico del congresso internazionale,” su come è cambiato il panorama dell’oculistica italiana ed internazionale, sia relativamente alle tecniche che ai nuovi materiali chirurgici. Abbiamo presentato anche i possibili sviluppi in campo farmacologico. Sono stati predisposti dei focus su Cornea, Superficie Oculare, Glaucoma e Retina medica e Retina chirurgica per dare un quadro complessivo completo di tutti gli aggiornamenti professionali in merito”. E’ stata fatta anche una diretta chirurgica dal Centro Vista in collegamento con il Congresso. con casi clinici in diretta live, inframezzati da casi registrati tra cui le innovative tecniche di trapianto di cornea, con l’ausilio del laser a femtosecondo e destinate ai pazienti con cheratocono. Tra gli esperti era presente anche il prof. Cosimo Mazzotta studioso del cheratocono, recentemente insignito a Parigi del premio Joseph Colin, ed il Prof Michele Figus esperto di glaucoma, e gli statunitensi Dr. Rolando Toyos, scopritore del trattamento IPL per l’occhio secco e del Prof Mark Latina inventore del trattamento laser SLT per il Glaucoma.

Domanda: per le malattie rare ho sentito parlare degli ERN, ma cosa sono nello specifico? Ludovico Nuceri

Risposta: Gli European Reference Network sono reti di riferimento europee di cui fanno parte medici, ricercatori, associazioni di pazienti. Coinvolgono prestatori di assistenza sanitaria in tutta Europa. Il loro compito è favorire la condivisione di best practices e lo scambio di know how relativamente alle malattie rare che richiedono cure altamente specializzate e conoscenze e risorse concentrate. Per riesaminare la diagnosi e le cure di un paziente, i coordinatori delle reti di riferimento europee (ERN) convocano dei gruppi consultivi "virtuali" di medici specialisti in diverse discipline, utilizzando un’apposita piattaforma informatica e strumenti di telemedicina. Ad una recente conferenza europea realizzata a Bruxelles organizzata dalla agenzia europea Chafea sul programma europeo Salute (2014- 2020) e sui progetti ad esso correlati, ha relazionato Irene Mathijssen coordinatrice ERN Cranio, ERN ChairErasmus a Rotterdam e ne ha evidenziato l’utilità e ha spiegato che sta incrementandosi la sinergia tra enti e centri specializzati in tutta Europa ma anche con realtà di Stati extraeuropei. Ad oggi sono 24 network per gruppi di malattie rare, condividono dati, fanno ricerca, si confrontano con le associazioni dei pazienti ed i risultati sono molto positivi.

Domanda: apprendo che c’è una diatriba aperta sul poter o meno brevettare prodotti ottenuti da processi biologici, a che punto è la normativa europea? Sonia Ucrella

Risposta: il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a fare tutto il possibile per convincere l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) a non concedere brevetti su prodotti ottenuti da processi essenzialmente biologici. Ha inoltre esortato l'UEB a ripristinare immediatamente la chiarezza giuridica in materia, sottolineando che nessuno dei 38 Stati firmatari della Convenzione sul brevetto europeo consente di brevettare i prodotti ottenuti con metodi tradizionali. Un accesso libero alle informazioni e al materiale vegetale biologico è essenziale per stimolare l'innovazione e la competitività nei settori dell'allevamento e dell'agricoltura, per sviluppare nuove varietà, migliorare la sicurezza alimentare e affrontare il cambiamento climatico, hanno inoltre sottolineato i deputati del Parlamento europeo in una recente soluzione non legislativa approvata.