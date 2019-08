Startup, scienza e comunicazione. Pillole d'Europa

Pillole d'Europa di Cinzia Boschiero

NOVITA’ PER LE START UP, EFIC PER IL DOLORE, SCIENZA E COMUNICAZIONE

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTI E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. E’ attivo un servizio di “A domanda, risposta” su bandi, agevolazioni, finanziamenti europei , borse di studio e di ricerca nazionali, regionali e locali per i lettori di Affaritaliani. Per richieste di informazioni scrivete a cinziaboschiero@gmail.com – oppure alla e-mail: dialogoconleuropa@gmail.com

Domanda: abito nella zona del mantovano e molti negozi qui sono in difficoltà non ci sono start up che si occupano di aiutare i commercianti al dettaglio? Avrei anche un’idea per aprire io stesso una start up per il settore scuola dove trovo assistenza e fondi? grazie Ludovico Nersci

Risposta: gent.mo proprio a Mantova c’è Sentric Srl, è una Startup Innovativa di nuova costituzione il cui core business è incentrato principalmente sulla distribuzione e gestione di un servizio proprietario denominato “Sentric” ideato e progettato dai fondatori e soci della società, due studenti universitari. Si rivolge ai negozi al dettaglio e ai consumatori. Il servizio ha come punto essenziale la vicinanza, infatti consente di dire a chi cerca un determinato prodotto, di qualsiasi categoria merceologica, qual è il negozio più vicino che lo ha a disposizione. Questo va a rispondere ad un desiderio naturale del consumatore. E’ un servizio multi-piattaforma (web e app mobile) che offre la possibilità di cercare prodotti in base alla propria vicinanza ad essi. Inoltre, è in fase di ideazione la possibilità di offrire servizi di consulenza e sviluppo tecnico per clienti di vario tipo che intendano realizzare progetti digitali innovativi. Sentric Srl punta a tutti gli effetti a diventare un punto di rifermento per la distribuzione dei propri prodotti e l’appoggio a nuovi progetti interessanti. A livello europeo il supporto alle startup innovative assume forme diverse, che siano incentivi, credito d’imposta o venture capital. Il Def 2019 inquadra ufficialmente la species degli investitori definiti Business Angels, che fino a qualche anno fa si associavano e si riunivano in gruppi informali, con un registro presso la Banca d’Italia. I Business angels agiscono a livello europeo e in Italia sono investitori privati che comprano quote di Startup per minimo quarantamila euro nell’ultimo triennio. Rientrare in questa categoria permette sgravi e incentivi fiscali per gli investitori. Si segnala l’accesso semplificato e gratuito al Fondo di Garanzia per le pmi, noto a quasi 9 startup su 10, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio. In questo portale ne trova altre (http://startup.registroimprese.it/isin/home). Nel settore del commercio c’è anche Digital Magics che è un business incubator: costruisce e sviluppa startup che propongono contenuti e servizi ad alto valore tecnologico, affiancandosi ai fondatori e talenti digitali fornendo servizi di accelerazione. A luglio 2013 Digital Magics si è quotata all’AIM Italia, mercato dedicato alle pmi italiane ad alto potenziale di crescita, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Nata per creare innovazione, Digital Magics offre alle startup innovative tutti i supporti necessari per sviluppare progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO, e si affianca alle imprese italiane d’eccellenza con progetti strategici e servizi per la trasformazione digitale e l’“Open Innovation”. Mentre per la sua idea le segnalo che a settembre verrà lanciata ScuolaPay, una soluzione unica in Italia per 6,2 milioni di genitori che pagano 2,8 miliardi di Euro ogni anno per le attività scolastiche. ScuolaPay è un'innovativa gestione dei pagamenti per ogni attività scolastica che facilita sia la raccolta di denaro tra genitori e rappresentanti di classe, sia i pagamenti verso la scuola di contributi volontari, rette, mense e per qualsiasi attività. Si basa su un’app di pagamento per i genitori connessa con le applicazioni contabili e con i conti di pagamento degli stakeholder scolastici, con funzionalità specializzate verticalmente per il mondo della scuola.

Domanda: sul dolore non ci sono associazioni europee che collaborano? Sto preparando una tesina e vorrei dei dati in merito, grazie Laura Bontempelli

Risposta: Le segnalo l’undicesima edizione del congresso della European Pain Federation (https://europeanpainfederation.eu/history/efic-at-a-glance) che si terrà a Valencia dal 4 al 7 settembre. Può chiedere gli atti. La Federazione (https://efic-congress.org/) ha anche sessioni interattive, e un ricco programma scientifico con esperti da tutto il mondo che trattano tutte le tipologie di dolore. Il congresso EFIC è biennale. La Federazione pubblica anche un mensile European Journal of Pain (EJP) che pubblica tutti gli studi clinici, e di ricerca translazionale rilevanti sul tema del dolore. La federazione raccoglie in sé esperti a livello multidisciplinare nel settore della ricerca sul dolore e della medicina in vari ambiti. Ha 37 chapter della International Association for the Study of Pain (IASP®) in Europe. E’ stata fondata nel 1993, Ha oltre 20mila iscritti, tra medici, ricercatori, infermieri, fisioterapisti, psicologi, altri professionisti che si occupano del tema del dolore.

Domanda: si parla tanto del fatto che la scienza viene comunicata male ma ci sono degli incentivi per i ricercatori che cercano di comunicare meglio la scienza in Europa? Massimo Vuccari

Risposta: sì. Le segnalo ad esempio un bando aperto patrocinato dalla associazione nazionale UGIS dei giornalisti scientifici che è l’associazione che ha fondato l’associazione europea dei giornalisti scientifici EUSJA e che premia proprio ricercatori – comunicatori. Il bando “Paola de Paoli - Camillo Marchetti” è scaricabile al sito UGIS (https://ugis.it) offre premi e borse di studio anche per giornalisti. Inoltre si svolge ogni anno il concorso europeo I giovani e le scienze della Direzione Ricerca della Commissione europea, con la selezione italiana organizzata ogni anno dalla Federazione nazionale delle associazioni scientifiche (www.fast.mi.it) e che premia giovani dai 15 ai 21 anni con idee /progetti innovativi e molti di loro sanno comunicare la scienza in modo egregio e negli anni molti dei selezionati hanno vinto grant internazionali. Tra le iniziative di rilievo europee ed internazionali di comunicazione della scienza le segnalo anche i Black Fridays organizzate dai ricercatori della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, sono gratuiti e sono aggiornamenti in neuroscienze a cadenza settimanale. Sono indirizzati a medici, biologici e ricercatori interessati alle neuroscienze hanno lo scopo di offrire aggiornamenti su meccanismi, diagnosi, prognosi e terapie innovative delle malattie neurologiche e neurochirurgiche dell'adulto e del bambino. Gli eventi vantano la partecipazione di alcuni tra i più importanti clinici e ricercatori nazionali e internazionali e sono strutturati in cicli tematici che toccano tutte le principali aree di interesse dell’Istituto: patologie degenerative ed immunologiche del sistema nervoso centrale e periferico, disturbi del movimento, neuroalgologia, epilettologia, neuro-oncologia, neurochirurgia, patologie neuromuscolari e neurologia nei paesi in via di sviluppo. Da settembre riprenderanno gli eventi con seminari tenuti da esperti di rilievo quali i professori Walter Rocca, Mayo Clinic, Massimo Avoli, McGill University e Maria Grazia Spillantini, Cambridge University.