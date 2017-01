Stili di vita e strategie europee: progetti concreti per le famiglia

da sinistra a destra prof. GianVincenzo Zuccotti, Ospedale Buzzi, dott.ssa Alessandra Bosetti, presidente AAGD Onlus Lombardia, prof. Paolo Fiorina, ricercatore

Pillole d'Europa

di Cinzia Boschiero

E’ aperta una consultazione europea on line sino al 28 aprile 2017 sulle attività da includere nel nuovo "One Health Action Plan” contro le resistenze antimicrobiche (AMR) che sarà adottato entro l’estate 2017. Possono dire la loro e proporre progetti sia semplici cittadini che associazioni, organizzazioni che si occupano di salute sia umana che animale, enti pubblici e privati, aziende e istituzioni pubbliche (link http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm). L’ AMR è responsabile di 25mila decessi all’anno in Europa e causa un aggravio di spese di oltre un miliardo e mezzo di euro nei sistemi sanitari nazionali. Sempre di più a livello europeo ci si attiva per avviare delle strategie condivise in tema di salute e di stili di vita (http://ec.europa.eu/health). Sono stati pubblicati di recente documenti europei che correlano gli investimenti sociali in crescita e coesione con progetti che puntano a migliorare gli stili di vita e lo sviluppo economico (Social Investment Package).

Il Piano strategico in vigore sino al 2020 della Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare della Commissione europea dà molto rilievo ad interventi che possano informare meglio i cittadini sui corretti stili di vita. Una conferenza sugli stili di vita sani in Lettonia a cui partecipa la Commissione europea mette in luce in materia di salute pubblica la strategia di promuovere non solo stili di vita sani, ma tutto ciò che vi è correlato come alimentazione e attività fisica, ruolo dell'istruzione nell'educazione e progetti sulle differenze di genere legate all'obesità. “L’alimentazione”, dice la dott.ssa Alessandra Bosetti, Presidente della associazione AAGD Onlus Lombardia, che lavora come clinica dietista presso il nuovo Centro di nutrizione e diabetologia pediatrica dell’ospedale Buzzi di Milano, sotto la direzione del prof. GianVincenzo Zuccotti, Direttore di Dipartimento e con la collaborazione del prof Paolo Fiorina, ricercatore di rilievo a livello internazionale ed europeo presso il Centro Ricerche Invernizzi alla ASST –FBF-Sacco,” richiede consapevolezza, progetti di informazione e di formazione a largo raggio e, come associazione, siamo attivi dal 1975 al fianco delle famiglie dei pazienti pediatrici affetti da diabete. Collaboriamo con progetti europei ed il nostro impegno è proprio teso soprattutto ad aiutare e affiancare i genitori dei bambini con diabete nel difficile compito di crescere i loro figli in modo equilibrato: il bambino con diabete deve condurre una vita normale, frequentare regolarmente la scuola, giocare e fare sport come tutti gli altri bambini , nonostante le quotidiane iniezioni di insulina, i controlli glicemici e le restrizioni della dieta. Solo attraverso una continua e corretta gestione del diabete si ottiene una buona qualità di vita”.

L’Associazione AAGD Onlus (http://aagdlombardia.it/index.php/l-associazione) organizza anche seminari per il personale scolastico, convegni di aggiornamento per il personale medico e paramedico, sulla terapia del diabete giovanile , sulla diagnosi e cura precoce delle complicanze. Organizza inoltre convegni sui più recenti sviluppi nella ricerca e nella cura del diabete giovanile con la partecipazione di clinici e ricercatori di fama internazionale e mondiale. Il progetto pilota europeo "Together" raccomanda un'alimentazione più sana e di fare attività fisica prima, durante e dopo la gravidanza ed è aperto alle mamme e future mamme di cinque città europee. La Commissione europea ha stanziato risorse per il progetto My healthy family destinato agli alunni di scuola media e superiore per informarli sugli stili di vita sani. Le lezioni, destinate a ragazzi dai 10 ai 15 anni, hanno come obiettivo quello di stimolare il dialogo e sensibilizzare gli alunni in materia di alimentazione e attività fisica. "My healthy family" invita ad esempio ad aumentare il consumo di frutta e verdura. In Italia IMI-EDN (International Microdentistry Institute) e FIRMO (Fondazione Italiana sulla Ricerca delle Malattie dell’Osso) promuovono a febbraio il mese della vitamina D , in linea con la strategie europee al fianco delle famiglie ed in occasione del Congresso Mondiale dell’Osteoporosi che si terrà a Firenze dal 23 al 26 marzo puntano a sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione della parodontite e delle patologie dell’osso. ”Auspichiamo una sempre maggiore collaborazione multidisciplinare tra specialisti,” dice il dott. Francesco Martelli. fondatore e presidente delle cliniche EDN-IMI,”C’è ad esempio una stretta relazione tra dente e osso, tra la vitamina D e le cure odontoiatriche, tra la parodontite e l'osteoporosi. L’odontoiatra, curando la malattia parodontale, può allertare il paziente e il medico di base su una condizione di rischio per le fratture, insidiosa e grave, dando il via alla prevenzione con largo anticipo. Nell’esperienza quotidiana delle cliniche EDN-IMI che ha sviluppato anche una ricerca in questo ambito, si è rilevato che la condizione di osteopenia (pre-osteoporosi) accomuna frequentemente i pazienti che soffrono di parodontite, e che questa è altrettanto sovente associata a stati più o meno gravi di ipovitaminosi D.

La carenza di Vitamina D, può provocare difetti di mineralizzazione ossea con ripercussioni anche a livello delle ossa mascellari, favorendo l’insorgenza della malattia parodontale e accelerandone l'evoluzione. Lo screening di tutti i pazienti, effettuato avvalendosi della densitometria ossea, e la verifica dei livelli plasmatici della vitamina D, mette il dentista in condizione di eseguire una diagnosi precoce di rischio osteoporotico anche in pazienti di giovane età, attivando una gestione del problema con molti anni (20 o 30) d’anticipo”. Secondo un nuovo studio finanziato dalla Commissione sull'efficacia in termini di costi, a livello macro, corretta per lo stile di vita, è possibile migliorare il proprio stato di salute grazie ad uno stile di vita più sano. Per di più, se gli Stati membri adottassero stili di vita più sani che esistono attualmente, l'aspettativa di vita aumenterebbe di tre anni. E’ attivo inoltre il piano d'azione europeo sull'obesità infantile ha come obiettivo quello di bloccare l'aumento dell'obesità infantile entro il 2020. Una delle sue priorità è la promozione di ambienti più sani, soprattutto nelle scuole. Si riunisce periodicamente il Gruppo ad alto livello sulla nutrizione e l'attività fisica promosso e guidato dalla Commissione europea composto dai rappresentanti dei governi nazionali esperti in materia. Ad oggi ha contribuito alla riformulazione ad esempio dei cibi confezionati soprattutto per ridurne il tenore di sale, grassi saturi, zuccheri aggiunti; ha avviato una campagna per la riduzione del tenore di sale, grassi e zuccheri negli alimenti.. C’è poi la piattaforma dell'Unione Europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute che è in pratica un forum che riunisce diverse organizzazioni a livello europeo, dall'industria alimentare alle associazioni di tutela dei consumatori, impegnate a contrastare le attuali tendenze nel campo dell'alimentazione e dell'attività fisica. Si segnala anche Salus una rete europea di controllo per la riformulazione dei prodotti alimentari e l’identificazione e lo scambio di buone pratiche per piccole medie aziende e consumatori.