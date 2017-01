La principessa Kate brilla di luce propria e irradia anche una monarchia che , dopo la clamorosa morte di Diana, non riusciva ad avere più glamour ma solo grande stima nei confronti della Regina Elisabetta. Un sorriso costa meno della luce elettrica e illumina di più, ma la Principessa di Cambridge è davvero brava perché illuminare Buckingham Palace è dispendioso.

Non si può nemmeno affermare che ciò avvenga perché è relativamente giovane con i suoi 35 anni appena compiuti, ma sicuramente è molto fresca.

Lei è se stessa, non cade mai nell’imbarazzo e il peso della corona è massiccio da gestire .

Se riflettiamo, non è stata mai fuori luogo, né quando indossa i jeans o la tiara, né quando sceglie un abito firmato con tanto di strascico o un abitino a fiorellini dei grandi magazzini.

Non rilascia interviste – abbiamo ancora nella memoria le dichiarazioni di Diana con la testa reclinata e la tristezza negli occhi- ed è naturale con tutti, che sia accompagnata dal marito che sola.

L’apprezzano i suoi blasonati parenti acquisiti, ma anche i sudditi perché lei incarna la chance di tutte.

È misurata, mamma, moglie, nuora ma, soprattutto, è infinitamente sorridente. Per mettere il broncio vengono usati 64 muscoli, per sorridere solo 12: conviene!

Come figlia dei nostri tempi, tra l’altro, non si fa problemi a usare in pubblico lo stesso abito. E lo scettro di principessa di stile difficilmente potrà essere spodestato dalla new entry del cognato, l’attrice Megan.

Lo sappiamo, ‘ meglio piangere in Roll Royce che in autobus’, ma in realtà non abbiamo memoria di averla vista scadere in sgradevolezza.

FB. Buone maniere contemporanee