6 novembre 2018- 18:08 10 chef per i 10 anni di Nemo, piatti gourmet cambiano 'forma'

Milano, 6 nov. (AdnKronos Salute) - Il gusto può avere mille forme. E adattarsi alle esigenze di ogni palato. E' una missione non impossibile per i creativi dei fornelli. E lo dimostreranno i 10 super chef 'arruolati' dal Centro clinico Nemo. Dieci maestri della cucina per i 10 anni di vita del centro multidisciplinare per le malattie neuromuscolari, attivo oggi con 4 sedi sul territorio nazionale: Milano, Roma, Messina e Arenzano (Genova). L'occasione è la terza edizione della cena di gala 'Aggiungi un posto a tavola', un evento promosso da Nemo in collaborazione con Identità Golose e in programma a Milano per sabato 24 novembre sotto la cupola della Galleria Sud dell'ospedale Niguarda. Non una serata qualsiasi, ma l'occasione per accendere i riflettori su un problema complesso: la disfagia. E' un sintomo che consiste nella difficoltà, percepita o rilevata, di deglutire cibi solidi e liquidi, con cui spesso fanno i conti le persone che convivono con una malattia neuromuscolare, ma non solo. L'obiettivo del progetto è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di prendersi cura anche degli aspetti nutrizionali di chi convive con queste patologie. Gli chef indicheranno la via, rivisitando ricette pensate e realizzate con ingredienti lavorati appositamente per proporre una consistenza ottimale, senza per questo perdere gusto e ricercatezza. L'iniziativa è stata presentata oggi, non senza un esempio pratico: uno show cooking di Gianni Cocco, 'Italian Coffe Trainer' per Aicaf (Accademia italiana maestri del caffè), che ha realizzato jelly di caffè dalla consistenza modificata e adatta a chi soffre di disfagia.Il veicolo è dunque quello tradizionale del buon cibo e della tavola, attorno a cui si ritrovano le famiglie, un momento di socializzazione per tutti. Proprio questa esperienza carica di valori positivi, evidenziano gli esperti, può diventare momento di difficoltà e di paura per chi vive il problema della disfagia."Non posso che ringraziare i maestri della cucina italiana e tutti i partner che stanno lavorando con Nemo per dare vita a una serata speciale - commenta Alberto Fontana, presidente del Centro clinico Nemo - Una cena per vivere un'esperienza, sapendo di contribuire in modo concreto al sostegno del programma integrato di riabilitazione, educazione e assistenza nutrizionale del Centro Nemo. Il nostro team di operatori, infatti, da 10 anni lavora per preservare e salvaguardare la possibilità di continuare a far sperimentare ai pazienti il piacere del gusto e della condivisione, creando le condizioni ottimali per rispondere a ogni più piccolo bisogno e garantire così la migliore qualità di vita anche dal punto di vista della nutrizione".Nel centro, il team formato da neurologo, fisiatra, neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, logopedista, nutrizionista, terapista occupazionale, terapista respiratorio e psicologo collabora per realizzare un progetto riabilitativo nutrizionale individualizzato, con l'obiettivo di prevenire le complicanze della patologia, far mantenere un buono stato nutrizionale e permettere un'alimentazione sicura con una deglutizione efficace, associata a una buona qualità di vita. Seguendo dunque ogni paziente nel cambiamento delle sue abitudini alimentari, per salvaguardare il più a lungo possibile l'esperienza del gusto e della condivisione dei pasti con i suoi cari.A ispirare il progetto 'Aggiungi un posto a tavola' è stato il libro 'Nutrirsi con gusto', un manuale di ricette "particolari", nato dal coinvolgimento di due professionisti della cucina, Mauro Uliassi (due stelle Michelin) e Paolo Piaggesi, con i medici del Centro clinico Nemo. Alla serata del 24 novembre parteciperanno gli chef: Andrea Ribaldone dell'Osteria Arborina, La Morra (Cuneo); Christian Milone (una stella Michelin) della Trattoria Zappatori di Pinerolo (Torino); Diego Rossi della Trattoria Trippa, Milano; Eugenio Boer del Bu:r, Milano; Eugenio Roncoroni del ristorante Al Mercato, Milano; Franco Aliberti del ristorante La Presef, Sondrio; Matteo Monti, Milano; Misha Sukyas, Star Food Network; Paco Magri del ristorante Dordoni, Cremona; Paolo Lopriore del ristorante Il Portico di Appiano Gentile (Como). Prenderanno parte all'evento anche il Club del Fornello di Rivalta, Roberta Lamberti con La Polpetteria dei Fratelli Lamberti e Gianni Cocco. Al timone della serata il conduttore televisivo e radiofonico Niccolò Torielli, mentre a intrattenere gli ospiti ci penserà il duo circense Quattrox4 e alla musica il Quartetto Effe, un quartetto d'archi tutto al femminile, con un repertorio che spazia dalla musica contemporanea alla musica pop, passando per quella rock. In questa edizione, spiegano i promotori, si coglierà l'occasione anche per celebrare l'arrivo del Natale e festeggiare i 10 anni dall'inaugurazione del primo centro Nemo. L'evento continuerà a sostenere lo sviluppo del lavoro del team dedicato alla nutrizione, arricchito della figura professionale della logopedista. Tante le realtà che hanno contribuito a rendere possibile la serata.