114 nuovi casi di morbillo in una settimana, 3.346 nel 2017

5 luglio 2017- 19:12

Fermi a 2 i decessi

Milano, 5 lug. (AdnKronos Salute) - Continuano a crescere i casi di morbillo in Italia. Dall'inizio dell'anno sono 3.346 secondo l'ultimo bollettino settimanale curato da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, relativo al periodo 26 giugno-2 luglio. Rispetto alla precedente rilevazione (19-25 giugno), le infezioni sono 114 in più. Sempre 2 le morti, il bambino leucemico in cura all'ospedale San Gerardo di Monza e la bimba con cromosomopatia deceduta al Bambino Gesù di Roma. I casi fra gli operatori sanitari salgono a 252, 6 in più rispetto allo scorso bollettino. In generale, l'88% dei pazienti era non vaccinato mentre il 7% era vaccinato con una sola dose. Il 35% ha avuto almeno una complicanza (il 40% è stato ricoverato e il 22% è finito in pronto soccorso). Il Lazio si conferma la regione più colpita, con 1.093 casi, seguita da Piemonte (599), Lombardia (502) e Toscana (341). La fascia d'età più colpita è quella da 15 a 39 anni (56% dei casi), l'età media dei pazienti 27 anni.