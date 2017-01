118 Roma, in città molta paura per il terremoto ma nessun feritoz

18 gennaio 2017- 17:39

De Angelis, nessuna richiesta di intervento legata a sisma

Roma, 18 gen. (AdnKronos Salute) - "Numerose telefonate di cittadini impauriti ma nessun ferito". E' questa la situazione registrata a Roma dopo le scosse di terremoto che questa mattina hanno colpito il centro Italia, come riferisce all'Adnkronos Salute il responsabile sala operativa Ares 118 Roma, Livio De Angelis. "Abbiamo ricevuto decine di telefonate ma nessuna richiesta di interventi sanitari per patologie legate alle scosse - ha spiegato - Non ci sono feriti e non abbiamo effettuato soccorsi". Il servizio 118 di Roma, sottolinea De Angelis "si è preparato comunque per intervenire anche fuori dalla provincia".