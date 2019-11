4 novembre 2019- 17:08 17enne dorme quasi 2 mesi, è la sindrome della Bella addormentata

Roma, 4 nov. (AdnKronos Salute) - Un sonno profondo e prolungato durato quasi 2 mesi, come nella favola della 'Bella addormentata'. E' l'esperienza di una 17enne colombiana vittima di una malattia rara, la sindrome di Kleine-Levin, conosciuta anche con il nome della fiaba popolare resa celebre dai fratelli Grimm. Cos'è la sindrome della Bella addormentataLa giovane colombiana Sharik Tovar - come riporta 'Livescience' - ha frequenti episodi di addormentamento prolungato, accompagnati a volte da perdita di memoria. Nel caso della crisi più lunga, 48 giorni di sonno filato, non riusciva a riconoscere il volto della madre al risveglio. Nonostante tutto la ragazza, ad esclusione degli episodi di sonno prolungato, vive una vita normale e non ha altri sintomi. Della rara sindrome sono riportati solo 40 casi nel mondo e ad essere colpiti sono soprattutto gli adolescenti che, a causa della malattia, soffrono di sonnolenza diurna eccessiva, con momenti di ipersonnia che possono durare da una a 2 settimane e ripetersi una o più volte in un anno. Si tratta di una patologia neurologica di cui si conosce ancora poco, per la quale non ci sono cure e che il più delle volte si risolve spontaneamente con il tempo, verso i trent'anni. Nel caso della giovane colombiana la madre, per nutrirla e idratarla durante il sonno prolungato, ha utilizzato dei biberon. La donna per prendersi cura della figlia ha dovuto lasciare il lavoro, e per questo ha chiesto aiuto alle autorità colombiane