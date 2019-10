1 ottobre 2019- 17:49 70% cambierebbe legge aborto e 53% è pro regolamentazione cannabis Rilevazione Swg per Associazione Coscioni, 65% eliminerebbe veto a uso embrioni per la ricerca

Roma, 1 ott. (AdnKronos Salute) - Gli italiani sentono l'esigenza di una regolamentazione della procreazione medicalmente assistita. L'82% vorrebbe norme per tutte le forme di Pma. Nello specifico, l'85% è favorevole alla diagnosi preimpianto per le malattie genetiche, il 64% alla fecondazione col seme di un donatore esterno alla coppia, mentre il 57% sostiene la fecondazione assistita per le donne single. Il 42% dice sì alla fecondazione assistita per le coppie omosessuali. Infine, il 65% eliminerebbe il divieto di utilizzo di embrioni non idonei alla gravidanza ai fini di ricerca scientifica. Lo rivela un'indagine commissionata dall'Associazione Luca Coscioni alla Swg, che ha interpellato un campione di 1.000 persone su questi temi, al centro del XIV Congresso 'Le libertà in Fiera', in programma a Bari dal 3 al 6 ottobre.Il Congresso presenterà nuovi casi giuridici e storie di persone con malattie rare su cui l'associazione lavorerà nei prossimi mesi, annuncia una nota, che tocca anche altri temi: il 73% dei cittadini italiani si dichiara infatti favorevole all'aborto. Di questi, il 50% ritiene che sia necessario migliorare l'accesso all'Interruzione volontaria di gravidanza farmacologica permettendo il regime ambulatoriale, il trattamento a casa ed eliminando la raccomandazione del ricovero. Il 58% sostiene che la legge 194 attualmente in vigore dal 1978 sia stata una buona legge che va però cambiata, garantendo alle donne - secondo il 70% degli intervistati - percorsi di accesso alla Ivg facilitati. Il Congresso lancerà una campagna nazionale di informazione e mobilitazione intitolata 'Aborto al sicuro'. Infine, il 53% dei cittadini è a favore della regolamentazione della cannabis: per il 61% l'ideale sarebbe reinvestire le maggiori entrate per lo Stato in fini sociali o in regioni depresse economicamente. Due cittadini su tre (il 68 %) sono favorevoli a maggiori studi e ricerche sull'uso di droghe a fini terapeutici.