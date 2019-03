7 marzo 2019- 16:31 8 marzo: Inail, donne a rischio infortuni stradali, a gennaio 53% delle morti Patologie dell'apparato osteo-muscolare rappresentano ormai il 90% delle denunce di malattie

Roma, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Per le donne è più alto il rischio di infortuni, soprattutto mortali, nel tragitto lavoro-casa mentre le patologie dell'apparato osteo-muscolare rappresentano ormai il 90% delle denunce di malattie. Una alta incidenza quella degli infortuni in itinere confermata sia dai dati complessivi del 2017 che da quelli provvisori del 2018: la quota di decessi avvenuti per le donne nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro pari al 53% del totale (55 casi su 104). E' l'Inail alla vigilia della Giornata internazionale delle donne dell’8 marzo a pubblicare il nuovo dossier Donne dell’Inail che analizza il fenomeno infortunistico e tecnopatico al femminile. Una tipologia di infortuni, quella in itinere, che anche nel 2017 si è confermata molto più alta nelle donne rispetto agli uomini sia in valore assoluto (rispettivamente 52.823 casi contro 48.714) sia in percentuale (22,9% contro 11,9%). Una forbice ancora più ampia se si considerano le denunce di casi mortali: anche nel 2017 tra le donne più di un decesso su due (52,3%) è avvenuto in itinere, mentre tra gli uomini lo stesso rapporto è stato pari a circa uno su quattro (24,2%). Stabili invece, sempre nel 2017 le denunce per infortuni sul lavoro che hanno riguardato le donne nelle tre gestioni principali (Agricoltura, Industria e servizi, conto Stato): complessivamente sono state 231.067, il +0,3% sul 2016. A queste si aggiungono le 47 del settore Navigazione e le 405 di infortuni domestici, in calo del 27,2% rispetto al 2016.Tra il 2013 e il 2017 le denunce di infortunio, per uomini e donne nel complesso, sono diminuite del 7,7% (dalle 694.991 del 2013 alle 641.429 del 2017). A fronte di un aumento dell’1,6% dell’occupazione femminile, le denunce delle lavoratrici sono passate dalle 245.252 del 2013 alle 231.067 del 2017, con una diminuzione percentuale del 5,8%, più contenuta rispetto a quella rilevata tra i lavoratori (-8,8%). Nello stesso quinquennio l’incidenza delle donne sul totale degli infortuni è salita dal 35,3% al 36,0%. Differenze di genere ancora più accentuate se si confrontano le variazioni percentuali delle denunce di infortunio con esito mortale, che nel quinquennio per le lavoratrici sono calate del 4,3% contro una flessione più decisa e soprattutto costante delle denunce maschili pari al 10%, con la sola eccezione del 2015. Quanto alle malattie professionali delle donne nel 2017 queste ammontano a quasi 15.851 (785 in meno rispetto al 2016), pari al 27,3% delle 58.025 tecnopatie denunciate nel complesso. L’aumento del 12% rispetto alle 51.822 denunce del 2013 è l’effetto di un incremento pari al 5,5% tra le donne e al 14,6% tra gli uomini. Il 74% delle denunce di malattia professionale si è concentrato nella gestione più grande dell’Industria e servizi (a fronte dell’81,3% delle denunce maschili), il 23,5% nell’Agricoltura e il restante 2,5% nel conto Stato che detiene, in virtù?di una schiacciante presenza femminile, il primato di ncidenza percentuale femminile tra le denunce di malattia professionale (396 casi su 715, pari al 55,4%). Anche nel 2017, a colpire le lavoratrici e i lavoratori sono state soprattutto le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo e quelle del sistema nervoso, che insieme rappresentano il 76,2% delle denunce. Tra le patologie del sistema osteo-muscolare, le più frequenti sono le dorsopatie e i disturbi dei tessuti molli, mentre tra le malattie del sistema nervoso, oltre il 99% è rappresentato dalla sindrome del tunnel carpale. Notevole la differenza tra uomini e donne: le malattie citate rappresentano il 71% delle denunce maschili, e ben il 90,1% di quelle femminili (oltre 14mila delle 15.851 denunce complessive).