7 marzo 2019- 12:33 8 marzo: sempre più donne medico, tra 35 e 39 anni 'doppiati' i colleghi In totale più della metà degli odontoiatri è femmina

Roma, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Cresce fra le donne il fascino del camice bianco. Secondo gli ultimi dati 2019, elaborati negli ultimi giorni dal Ced-Fnomceo (Federazione degli Ordini dei medici) e forniti all'AdnKronos Salute, sono 163.336 le donne medico in Italia, contro 210.713 maschi (sono il 56% del totale degli iscritti all'Albo è di 374.049 operatori). Ma la grande crescita dell'onda rosa si registra fra i medici più giovani: se tra i 50 e i 54 anni le donne sono già la maggioranza (14.247 contro 13.970), scendendo con l'età la presenza femminile aumenta (15.694 donne contro 11.250 uomini tra 45-49 anni, e 18.425 donne contro 10.873 uomini a 40-44 anni), per arrivare al record nella fascia d'eta 35-39 anni: in questo caso le donne medico sono quasi il doppio degli uomini (19.556 contro 10.953).Le dottoresse restano maggioranza anche fra i più giovani, ma la differenza si attenua: abbiamo 18.826 donne contro 12.898 uomini tra i 30 e i 34 anni, e 9.322 donne contro 7.295 uomini tra i 25 e i 29 anni. Proporzioni ben diverse rispetto a quelle delle generazioni precedenti. Tra i 60 e i 64 anni gli uomini erano sono 40 mila contro 16.633 dottoresse, mentre fra i 70-74 anni abbiamo 21.221 uomini e 4.429 donne, e fra gli over 75 a fronte di 19.215 maschi ci sono 'appena' 3.080 femmine. Quanto agli odontoiatri, il Ced-Fnomceo segnala 22.247 dentisti contro 12.065 colleghe, senza tener conto del fenomeno dei doppi iscritti (all'Albo dei medici e a quello degli odontoiatri, che porta il totale assoluto dei dentisti a 61.632, in larga parte maschi). Se per gli odontoiatri fra gli under 24 abbiamo 5 donne per un solo maschio, nel resto delle fasce d'età la maggioranza di questi operatori resta saldamente al maschile. Colpisce il confronto tra le età: se tra i 65-69 anni a 1.006 dentisti corrispondono 172 colleghe, tra i 25 e i 29 anni il rapporto è di 1.477 maschi contro 1.186 femmine. Il 'picco rosa' in questa professione si concentra tra i professionisti di 40-44 anni, con 2.269 dentiste contro 3.601 colleghi.