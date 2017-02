Aborto: Lorenzin, applicare legge, obiezione coscienza si rispetta

22 febbraio 2017- 17:56

Bruxelles, 22 feb. (AdnKronos Salute) - Sulla decisione di assumere all'ospedale San Camillo di Roma ginecologi dedicati all'interruzione di gravidanza, tramite un bando destinato esclusivamente a medici non obiettori, "non bisogna esprimere pensieri, ma semplicemente applicare la legge, in cui l'obiezione di coscienza è rispettata nel nostro Paese". Lo afferma il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, a Bruxelles dopo aver incontrato il commissario europeo alla Salute e alla Sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis. "Tra l'altro - aggiunge il ministro - quando si fanno le assunzioni e i concorsi, non mi risulta che ci siano dei parametri che vengano richiesti".