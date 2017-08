Ad Avellino 'boutique del falso' in ospedale, Gdf sequestra merce al Moscati

2 agosto 2017- 13:37

Avellino, 2 ago. (AdnKronos Salute) - All'interno dell'ospedale Moscati di Avellino vendeva a medici, infermieri, pazienti e visitatori diversi articoli contraffatti, messi in “vetrina” proprio sulle sedie all’ingresso principale del nosocomio. L'uomo, italiano, è stato però scoperto dai finanzieri in borghese del Nucleo Mobile. In particolare, l'uomo intendeva piazzare scarpe, maglie, occhiali da sole e perfino un orologio con il logo Rolex, per un totale di 74 articoli contraffatti, i quali gli avrebbero fruttato all’incirca 2.500 euro. La merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e il responsabile è stato denunciato.