Addio flop a letto, arriva in farmacia il 'francobollo dell'amore'

22 maggio 2017- 11:28

(AdnKronos Salute) - Un piccolo 'francobollo' da mettere sotto la lingua in grado di evitare le brutte figure sotto le lenzuola a tanti uomini. E' da oggi in farmacia il 'francobollo dell'amore', una piccola pellicola rettangolare che contiene "la molecola sildenafil con vari dosaggi da 25, 50, 75 e 100 milligrammi. Si tratta di una sorta di cerotto che messo sotto la lingua si scioglie in bocca e fa effetto dopo in 15-20 minuti. La differenza con le vecchie 'pillole dell'amore' è che in questa nuova formulazione è più rapido l'assorbimento, non c'è bisogno di prenderla a digiuno e vista la sottigliezza si può nascondere ovunque. Anche per questo 'cerotto' speciale però serve la prescrizione del medico". Spiega all'AdnKronos Gabriele Antonini, urologo-andrologo di Roma. Questi farmaci si usano per il trattamento della disfunzione erettile "e aumentano la vasodilatazione locale - aggiunge il medico - e permettono di avere una erezione in tutti quei soggetti che hanno un deficit". Secondo gli ultimi dati della Società italiana di urologia (Siu), il 30% dei maschi italiani è affetto da disturbi sessuali (il 15,5% disfunzione erettile, il 7,5% eiaculazione precoce, il 7,6% calo della libido) e patologie testicolari. Secondo Paolo Mariano Pagano, farmacia Colle Oppio di Roma, l'atteggiamento degli uomini nei confronti di questi farmaci "è cambiato - osserva - forse qualche anno fa era più timidi nel richiederli. Oggi per molti non dico che è come chiedere una aspirina ma siamo lì".