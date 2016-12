Alimentazione: Istat, italiani fedeli al pranzo in casa e promossi a colazione

29 dicembre 2016- 15:02

Oltre 7 su 10 consumano il pasto a domicilio. E 8 su 10, specie le donne, iniziano bene la giornata

Milano, 29 dic. (AdnKronos Salute) - Italiani fedeli al pranzo in casa. Anche quest'anno il pasto di mezzogiorno si conferma come quello principale, consumato fra le mura domestiche in oltre 7 casi su 10. La quota più bassa di chi pranza a domicilio si registra tra gli uomini di 35-44 anni (48,9%). E' quanto emerge dall'Annuario statistico italiano 2016 dell'Istat, che conferma anche un alto gradimento del Belpaese per la prima colazione.La consuetudine di farla, e bene, è diffusa e stabile nel tempo: circa 8 connazionali su 10 abbinano al caffè o al tè alimenti nutrienti come latte, biscotti, pane. Un comportamento salutare più diffuso fra le donne (84,6%) che tra gli uomini (78,6%).