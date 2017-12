Alimenti: assegnati 500 mila euro per progetti contro sprechi

29 dicembre 2017- 15:08

Martina, si punta a recuperare 1 mln di tonnellate di cibo a favore dei più bisognosi

Roma, 29 dic. (AdnKronos Salute) - Lotta agli sprechi alimentari attraverso progetti innovativi grazie a uno stanziamento di mezzo milione di euro. Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è conclusa la selezione nazionale per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari. Il bando, previsto dalla legge contro gli sprechi alimentari, assegna complessivamente 500 mila euro. Sono 10 i progetti vincitori, per i quali è previsto un finanziamento massimo di 50 mila euro."Il bando è stato un successo - dichiara il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina - Sono arrivate tantissime candidature nel giro di poche settimane. I progetti vincitori hanno un forte taglio innovativo e possono contribuire a centrare l'obiettivo di recuperare 1 milione di tonnellate di cibo a favore dei più bisognosi. La nostra priorità, infatti, è garantire l'assistenza agli indigenti attraverso il lavoro insostituibile degli enti caritativi". "La legge contro gli sprechi alimentari, che abbiamo fortemente voluto - sottolinea il ministro - va proprio in questa direzione e semplifica le procedure per le donazioni. Abbiamo un modello di lavoro che ci rende unici in Europa e che punta a incentivare e semplificare il recupero più che a punire chi spreca. Questo bando è la conferma del nostro approccio positivo anche per combattere lo spreco casalingo, che rappresenta oltre il 50% del totale. In questo senso lo studio di nuovi packaging intelligenti è cruciale".