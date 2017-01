Alimenti: Eurispes, oltre 74% li preferisce made in Italy, in aumento i vegani

26 gennaio 2017- 12:34

Roma, 26 gen. (AdnKronos Salute/Labitalia) - Gli italiani sono sempre più attenti ai cibi made in Italy e alla qualità di quello che mettono in tavolo. Emerge dal 29° 'Rapporto Italia 2017' che Eurispes ha presentato questa mattina a Roma. I prodotti made in Italy sono amati dal 74,1% degli italiani, con una preferenza per quelli di stagione (80,4%). Sempre più spesso, poi, si controlla l'etichetta e la provenienza degli alimenti (75,4%) e si evitano prodotti di marche sconosciute (66,9%). Molti (53,1%) acquistano spesso prodotti con marchio Dop, Igp, Doc. In oltre la metà dei casi (59,3%) a essere privilegiati sono i prodotti a km zero. Più basso, invece, il numero (39,4%) di chi acquista spesso prodotti biologici. Alto il numero di chi evita di comperare prodotti nei negozietti etnici (62%), mentre più della metà degli italiani (59,9%) preferisce non acquistare prodotti contenenti olio di palma.Resistono, anzi si consolidano, nuovi stili alimentari: la dieta priva di carne (vegetariana o vegana) è seguita dal 7,6% delle persone. Il 4,6% degli intervistati si dichiara vegetariano (-2,5% rispetto al 2016), mentre i vegani salgono al 3% (erano l'1%).