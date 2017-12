Alimenti: Francia, maxi-ritiro di latte artificiale per bebè dopo casi salmonella

11 dicembre 2017- 12:19

Parigi, 10 dic. (AdnKronos Salute) - Dopo le segnalazioni di cinque nuovi casi di salmonella registrati tra neonati, in Francia, il ministero dell'Economia ha pubblicato nei giorni scorsi una lista di 620 lotti Lactalis di prodotti per l'alimentazione dell'infanzia, che saranno ritirati dal mercato, e per i quali è vietato il consumo e l'esportazione. I prodotti fabbricati da Lactalis e contaminati dalla Salmonella sono risultati più numerosi di quanto originariamente annunciato, e per questo il ministero, dopo i nuovi cinque casi registrati questa settimana, il Ministero ha deciso oggi di ampliare le misure di ritiro e di richiamo dei prodotti alimentari per lattanti del gruppo Lactalis. Il Ministero chiede quindi ai genitori "di non usare" questi prodotti venduti con i marchi Milumel, Picot e Carrefour. I prodotti nutrizionali per bambini in questione sono stati fabbricati, a partire dal 15 febbraio, nello stabilimento produttivo di Craon.