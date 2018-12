14 dicembre 2018- 16:54 Alimenti: Grillo, controlli mense continui, nessuno pensi di farla franca

Roma, 14 dic. (AdnKronos Salute) - "Continueranno i controlli sulle mense quindi tutti coloro che pensano di poterla fare franca sappiano che così non è". Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo, a margine del pranzo di Natale organizzato dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp), per i propri pazienti. "La salute dei nostri bambini viene prima di tutto", ha aggiunto Grillo ringraziando ancora una volta i Nas per l'operazione di oggi in 7 mense scolastiche dove sono state riscontrate gravi irregolarità, anche cibi scaduti, insetti, escrementi di animali.