Alimenti: Lorenzin, con nutraceutica cibo sarà nostra cura

7 luglio 2017- 15:10

Primo elemento di salute, bellezza e star bene

Roma, 7 lug. (AdnKronos Salute) - "L'agricoltura è uno dei settori vincenti nel nostro Paese e lo sarà sempre più anche dal punto di vista della salute. Oggi c'è una nuova branca che è quella della nutraceutica, dove sempre più stiamo scoprendo e affinando quello che ci ha detto la natura: il cibo è il primo elemento di salute, di bellezza e dello stare bene". Così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenendo all'assemblea di Confagricoltura 2017 a Roma. "Grazie alla nutraceutica oggi e sempre più nel prossimo futuro ci cureremo con il cibo - ha aggiunto il ministro - Per questo è estremamente importante mantenere la qualità, l'integrità e la sicurezza del cibo, che passa attraverso la cultura dell'ambiente e della salute e dalla consapevolezza, da parte di professionisti del settore, della grande ricchezza che abbiamo nelle nostre mani". Lorenzin ha poi ricordato la "cultura dell'alimentazione italiana, che non è solo nutrirci - ha precisato - ma con la dieta mediterranea è considerata il modello numero uno per il mantenimento della salute", sottolineando che "solo con la consapevolezza da parte dei cittadini che alimentarsi bene significa prendersi cura di sé, prevenire malattie e rendere più sostenibili i sistemi di welfare, vinceremo alcune battaglie".