12 dicembre 2018- 11:58 Alimenti: nasce la 'superfrutta' ricca di antiossidanti Creata nei laboratori dell'università di Pisa grazie ai raggi UV-B

Pisa, 12 dic. (AdnKronos Salute) - Dalle ricerche condotte all'università di Pisa nasce la 'superfrutta', ricca di antiossidanti e di composti benefici per la nostra salute. Nei laboratori del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, Annamaria Ranieri e il suo gruppo studiano da anni gli effetti benefici delle radiazioni ultraviolette sulla frutta allo scopo di mettere a punto prodotti salutari dall'elevato valore nutraceutico. L'ultimo progetto in questo ambito ha riguardato le pesche ed è stato condotto in collaborazione con l'università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, l'University of Natural Resources and Life Sciences di Vienna e il Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops tedesco, con articoli pubblicati sulle più importanti riviste scientifiche internazionali."E' noto da tempo come nella frutta il contenuto di composti benefici quali fibre, sali minerali, vitamine e sostanze antiossidanti dipenda da diversi fattori, tra cui la qualità e la quantità di luce che ricevono - spiega Ranieri - In particolare, la componente B della radiazione ultravioletta (UV-B) riveste un ruolo fondamentale, dunque la nostra idea è stata di impiegarla sui frutti già raccolti riprogrammando così la loro capacità di produrre molecole nutraceutiche". A livello pratico, il procedimento prevede che la frutta venga posta in celle climatiche dove è esposta ai raggi UV-B; successivamente, attraverso una serie di analisi, i ricercatori controllano i cambiamenti nei livelli dei metaboliti nutrienti caratteristici del frutto in esame. Gli studi molecolari hanno infatti evidenziato come i raggi UV-B, attraverso complessi meccanismi intracellulari, inducano l'attivazione di specifici geni coinvolti nella sintesi di diverse classi di composti fenolici. "Nel caso delle pesche, ad esempio, il trattamento UV-B sui frutti post-raccolta ha influito sull'intero profilo fenolico - racconta Marco Santin che ha svolto il suo dottorato presso l'ateneo pisano proprio su questo tema - Dopo 36 ore dall'esposizione abbiamo notato un notevole accumulo di antocianine, idroflavonoli e flavoni, che tra tutti i polifenoli sono quelli che manifestano le maggiori capacità antiossidanti". Antonella Castagna, del team di ricerca, sottolinea che "si tratta di un approccio eco-compatibile. E la possibilità di ottenere i 'superfrutti' è possibile non solo in laboratorio, ma anche in serra a livello di produzione su larga scala".