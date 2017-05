Alimenti: Obama, cultura cibo sano e sostenibile leva contro povertà

9 maggio 2017- 16:09

Rho, 9 mag. (AdnKronos Salute) - "Creare una cultura del cibo che sia più sostenibile e sano". E' l'appello che lancia dal palco di Seeds&Chips, alla Fiera di Milano Rho, Barack Obama, ricordando gli sforzi negli Stati Uniti per combattere l'obesità compiuti da Sam Kass. "E' riuscito a ridurre il tasso obesità bambini per la prima volta in 30 anni", afferma Obama, sottolineando che combattendo l'obesità "si riducono anche i costi sanitari". Così si possono "incanalare questi soldi e alleviare la povertà in tanti luoghi del mondo". Inoltre, ha detto Obama, "migliora la salute e migliorano anche le attività economiche e anche il sistema di sicurezza con meno persone obese". "Grazie ai vostri sforzi, combattiamo malnutrizione e fame. Ci sono dei successi - spiega Obama - Le persone malnutrite sono diminuite di 160 milioni; sono stati attivati microfinanziamenti dei Paesi in via di sviluppo; la riduzione di malattie come il morbillo". E aggiunge: "Nessuna popolazione è destinata alla fame o all'aumento delle temperature. Sono problemi creati dall'uomo che si possono risolvere. Mai dire che è troppo tardi, ma quando si parla di cambiamenti climatici ci siamo vicini. Possiamo lasciare un mondo degno dei nostri bambini con meno conflitti e più cooperazione", conclude l'ex presidente Usa.