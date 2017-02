Alimenti: un blog contro lo spreco, nasce 'Reduce'

6 febbraio 2017- 11:48

Roma, 6 feb. (AdnKronos Salute) - Nasce il blog 'Reduce', ideato nell'ambito del progetto promosso dal ministero dell'Ambiente con l'università di Bologna e la campagna Spreco Zero. Sarà uno sportello digitale aperto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per confronti sulle buone pratiche e la prevenzione, con i tecnici del Dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari (Distal) dell'ateneo bolognese. Il blog consentirà di essere sempre aggiornati sulle attività di ricerca e disseminazione del progetto dedicato alla lotta allo spreco alimentare. Sul sito è possibile trovare tutti gli aggiornamenti su ciò che riguarda lo spreco alimentare in Italia e all'estero, tra attività di ricerca, iniziative di promozione, eventi.Il blog è stato lanciato in occasione della quarta Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, promossa dal ministero dell'Ambiente con la campagna Spreco Zero.