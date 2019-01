11 gennaio 2019- 15:35 Alimenti: Usa, spopola hamburger sintetico 2.0, più ferro e meno calorie Al Ces di Las Vegas distribuiti oltre 12 mila polpette

Roma, 11 gen. (AdnKronos Salute) - La carne sintetica continua la sua scalata nel gusto degli americani e non solo. L' 'Impossible burger 2.0' creato dalla startup statunitense Impossible Foods ha sbancato al Ces 2019 di Las Vegas, la più importante fiera dell'elettronica e dell'innovazione del Nordamerica e tra le più visitate del mondo. La versione 2.0 della polpetta senza carne ha la stessa quantità di ferro e di proteine della gemella 'vera' e meno calorie, si riduce così anche il rischio colesterolo. Si stima che nel corso della fiera ne siano state distribuite oltre 12 mila. Siamo lontani dai vecchi hamburger vegetariani, ma chi ha avuto la possibilità di testarla al Ces ha apprezzato il gusto e il sapore di questa 'non-carne' che sanguina però come la versione tradizionale. Non era facile convincere ferventi carnivori come gli americani ma la strada sembra spianata. "La chiave per noi non è quella di concentrarsi su coloro che hanno già scelto alimenti di origine vegetale, ma su quelli che amano veramente mangiarsi un hamburger", dichiarava Impossible Foods Inc. Una realtà finanziata da Google Ventures e da Bill Gates. L'ingrediente segreto usato nell''Impossible burger 2.0' è l’eme, sostanza sanguinolenta e rossastra che si trova naturalmente nella carne degli animali ma, ecco la svolta, anche nelle radici dei legumi. L’eme è simile quindi nelle piante e nei muscoli dei bovini, ed è ciò che nella polpetta sintetica 'imita' il tocco sanguinolento di una bistecca. Impossible Foods è stata la prima ad aggiungere questo composto ai prodotti vegani. La rivista 'Time' ha inserito Impossible Foods tra le 'genius companies' del 2018. "Un anno fa era disponibile in 40 sedi negli Stati Uniti, ora il loro hamburger è in più di 3000 ristoranti nel mondo", sottolinea 'Time'. La svolta è arrivata lo scorso anno quando la Food and drug administration (Fda) ha dato il via libera all'uso dell'eme garantendo che è sicuro e può essere consumato. L'ok dell'agenzia ha lanciato l'azienda nel panorama internazionale. Gli esperti prevedono che nei prossimi cinque anni questo settore possa crescere del 40% con un giro d’affari di 6 miliardi di dollari.