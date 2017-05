All'Umberto I Congresso su malattie cardiovascolari e respiratorie

25 maggio 2017- 17:50

Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Il Policlinico Umberto I di Roma, in occasione della XIV Giornata nazionale della prevenzione delle malattie cardiovascolari e respiratorie, inaugura domani il Congresso nazionale dedicato a questo tema. I lavori saranno aperti intorno alle 15 nell’Aula 'Pietro Valdoni' da Carlo Gaudio, direttore del Dipartimento cuore e grossi vasi del Policlinico. Al Congresso prenderanno parte Mons. Andrea Manto, direttore del Centro per la pastorale sanitaria del Vicariato di Roma, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il senatore Guido Viceconte e il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli. A fare gli onori di casa il direttore generale del Policlinico Umberto I, Domenico Alessio, e il rettore della Sapienza Eugenio Gaudio.Per l'occasione, Gaudio annuncerà il completamento dei lavori di ristrutturazione del reparto di cardiochirurgia, in particolare della sezione dedicata all’emodinamica. I lavori del congresso continueranno nella mattinata di sabato 27 maggio. In particolare - spiegano gli organizzatori - saranno trattate le tematiche relative alle terapie farmacologiche più attuali e alle ultime sofisticate metodiche diagnostiche per immagini e tecniche chirurgiche, con la presenza dei nomi più prestigiosi della cardiologia e dalla cardiochirurgia nazionale ed internazionale. Il corso che secondo tradizione riserva uno spazio centrale alla prevenzione cardiovascolare a costo zero offre a 200 medici del territorio, studenti, specializzandi e dottorandi iscritti al corso, i crediti formativi obbligatori (Ecm).