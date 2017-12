All'università di Pisa accordo con la Cina sulle malattie degli occhi

13 dicembre 2017- 13:25

Pisa, 13 dic. (AdnKronos Salute) - Accordo tra l'università di Pisa e la He University in Cina. All'ateneo pisano il professor Wei He, rettore dell'università cinese, è stato accolto dal rettore Paolo Mancarella, dal prorettore per l'internazionalizzazione, Francesco Marcelloni, e dal professor Marco Nardi, docente di Malattie dell'apparato visivo al Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica.Insieme allo staff dell'Ufficio internazionale, le due università hanno discusso i dettagli di un accordo quadro che prevede lo sviluppo di progetti di collaborazione, in particolare l'organizzazione di una summer school sull'elaborazione di grandi moli di dati provenienti dal settore medico, alternando lo svolgimento un anno a Pisa e un anno in Cina, oltre che scambio docenti e studenti.Luminare nel campo dell'oftalmologia in Cina e a livello internazionale, Wei He è fondatore del He Vision Group, che comprende, oltre all'università, 11 ospedali specializzati in malattie visive e oltre 60 cliniche di optometria.