Ambiente: bozza vertice Ue-Cina, imperativa lotta a cambiamenti clima

1 giugno 2017- 16:59

Bruxelles, 1 giu. (AdnKronos Salute) - Cina e Unione europea "uniscono le forze per l'attuazione dell'accordo di Parigi e per accelerare la transizione globale verso l'energia pulita". Lo dice alla Cnn il commissario europeo al Clima, Miguel Arias Canete, quando mancano poche ore all'annuncio del presidente americano Donald Trump, che dovrebbe aver deciso per il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, e al vertice Ue-Cina a Bruxelles. "L'Unione europea e la Cina - si legge nella bozza di dichiarazione del summit - considerano l'azione su clima e la transizione verso l'energia pulita un imperativo più importante che mai e si impegnano a intensificare in modo significativo la loro cooperazione politica, scientifica, tecnica ed economica sui cambiamenti climatici e l'energia pulita".Secondo Canete "nessuno dovrebbe essere lasciato indietro, ma Ue e Cina hanno deciso di andare avanti. La nostra cooperazione di successo su temi come lo scambio di emissioni e le tecnologie pulite sta dando i suoi frutti. Adesso è il momento di rafforzare ulteriormente questi legami per continuare ad andare avanti verso un'azione globale sul clima ambiziosa".