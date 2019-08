28 agosto 2019- 17:39 Ambiente: dagli elefanti al corallo, Cites conferma linea protezionistica La prossima Conferenza si terrà nel 2022 in Costa Rica

Roma, 28 ago. (AdnKronos Salute) - Limiti più severi al commercio di elefanti africani catturati in natura e destinati a zoo e circhi; conferma del divieto del commercio d'avorio; messa al bando della commercio della lontra liscia; rafforzamento della protezione delle giraffe, di numerose specie di squali (in particolare lo squalo mako), di diverse tartarughe, coralli e legni tropicali; riconosciuto il ruolo critico delle comunità locali e indigene. Sono le decisioni adottate dalla 18esima Conferenza delle Parti Cites, la Convenzione che regolamenta il commercio internazionale di specie animali e vegetali a rischio, che si è conclusa oggi a Ginevra.La Conferenza, a cui hanno partecipato delegazioni di oltre 180 Paesi e centinaia di organizzazioni internazionali, ha così confermato la linea protezionistica. Di particolare interesse anche i dibattiti sull'esclusione dalla regolamentazione Cites di alcuni prodotti finiti, quali gli strumenti musicali composti da materiali in dalbergia (palissandro). La prossima Conferenza si terrà nel 2022 in Costa Rica.