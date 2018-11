19 novembre 2018- 15:57 Ambiente: Isde, no a nuovi inceneritori anche di ultima generazione Sebbene siano più evoluti, ciò non significa che siano esenti da impatti

Roma, 19 nov. (AdnKronos Salute) - Per Isde, l'Associazione italiana medici per l’ambiente, "non servono nuovi inceneritori nel Sud Italia perché la salute e l'ambiente non sono negoziabili" e perché "dal punto di vista dei rischi ambientali e sanitari, sebbene gli impianti di ultima generazione siano più evoluti, ciò non significa che siano esenti da impatti sia sulle aree su cui insistono sia come contributo alle emissioni di gas serra, che - sottolinea l'Isde in una nota - dobbiamo drasticamente ridurre se non vogliamo assistere a eventi catastrofici nell’arco di pochi decenni, come sostenuto dalla quasi totalità degli scienziati competenti in materia". "Il Parlamento Europeo ha recentemente approvato il pacchetto legislativo sull’economia circolare e sostenere di chiudere il ciclo dei rifiuti solidi urbani con l’incenerimento degli stessi è una posizione anacronistica e oltremodo sbagliata, che contrasta con quanto è stato recentemente deciso a Bruxelles - aggiungono i medici per l'ambiente - Occorre, infatti, parlare di recupero di materia, prima ancora che di recupero di energia attraverso la termovalorizzazione, e per questo più che di nuovi impianti per l’incenerimento dei rifiuti dobbiamo mettere in atto azioni per lo sviluppo del recupero e riuso del rifiuto oltre che per l’implementazione della raccolta differenziata".Infine, conclude la nota dell'Isde "c’è una questione secondaria, ma assolutamente dirimente: per costruire un nuovo impianto per l’incenerimento dei rifiuti occorrono molti anni e quindi sarebbe totalmente inefficace per risolvere i problemi di oggi".