Ambiente: Lorenzin, non rilevate fibre di amianto nell'aria dopo rogo Pomezia

10 maggio 2017- 15:41

Roma, 10 mag. (AdnKronos Salute) - "Fortunatamente non sono state rilevate fibre di amianto nell'aria dopo l'incendio a Pomezia" . Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, rispondendo al Question time alla Camera sul rogo alle porte della capitale, riferendo gli ultimi dati dell'Arpa Lazio."E' un dato estremamente positivo per la cittadinanza - ha aggiunto la ministra - ci preoccuperemo successivamente, nella gestione della rimozione dei rifiuti, che gli operatori preposti siano messi in sicurezza per non avere contaminazioni". Lorenzin ha spiegato, inoltre, che la direzione generale della Salute e delle Politiche sociali della Regione Lazio "ha incaricato l'Istituto superiore di sanità di collaborare per effettuare ulteriori analisi e per affiancare la Regione nella definizione di programmi di monitoraggio e sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti e tutto quello che riguarda la 'fase 2', che comincerà nelle prossime ore".