Ambiente: Macron, Trump potrebbe rivedere posizione su Parigi nei prossimi mesi

17 luglio 2017- 11:29

'E' importante mantenere il dialogo'

Roma, 17 lug. - (AdnKronos Salute/Xinhua) - "Donald Trump mi ha ascoltato, ha compreso il significato del mio approccio, e il legame tra riscaldamento globale e terrorismo. Mi ha detto che cercherà di trovare una soluzione nei prossimi mesi". Così il presidente francese Emmanuel Macron, per il quale Trump potrebbe dunque rivedere la sua decisione di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi."Abbiamo parlato, nel dettaglio, delle cose che potrebbero farlo ritornare all'accordo di Parigi - spiega Macron al settimanale 'Le Journal du Dimanche' - E' importante mantenere il dialogo in modo che gli Stati Uniti possano eventualmente rientrare nel campo dell'azione contro il riscaldamento globale", sottolinea il presidente, evidenziando l'importanza di continuare a negoziare con Washington nonostante le divergenze che riguardano il clima. Durante la sua prima visita a Parigi, Trump ha accennato a un possibile cambiamento della sua posizione sull'accordo climatico. "Qualcosa potrebbe accadere rispetto all'accordo di Parigi, vediamo cosa succede", aveva detto. Sottoscritto da 195 Paesi in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop21) del 2015 nella capitale francese, l'accordo mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo da contenere l'aumento medio della temperatura entro i 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali.