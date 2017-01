Ambiente: più inquinamento da mercurio con scioglimento ghiacciai

9 gennaio 2017- 12:25

Roma, 9 gen. (AdnKronos Salute/Xinhua) - Ghiacciai di dimensioni sempre più ridotte e a preoccupare è anche l'inquinamento da mercurio causato proprio da questo fenomeno, a cui sta dedicando uno studio l'Istituto di ricerca tibetano dell'Accademia cinese delle scienze. Gli studiosi dell'ente hanno esaminato alcuni campioni prelevati dal ghiacciaio Zhadang del bacino Qugaqie sull'altopiano tibetano, dove lo scioglimento ha provocato la fuoriuscita di mercurio dal suolo. Secondo i ricercatori, questo potrebbe causare una forma di inquinamento a valle. Negli ultimi decenni i ghiacciai, in particolare i ghiacciai alpini, stanno regredendo a livello globale e velocemente. Ma se aumenta la preoccupazione per il rilascio di sostanze inquinanti, come il mercurio, causato dallo scioglimento dei ghiacciai, non diminuisce quella sui potenziali effetti che questo può avere su clima ed ecosistemi e sull'impatto che lo scioglimento dei ghiacciai può avere sulle risorse idriche.