20 febbraio 2019- 17:25 Ambiente: studio Ciel, da plastica rischi per la salute umana 'Urgente adottare principio di precauzione'

Roma, 20 feb. (AdnKronos Salute) - Un rapporto diffuso nelle ultime ore dal Center for International Environmental Law (Ciel) evidenzia l'urgenza di adottare il principio di precauzione per proteggere l'umanità dall'inquinamento della plastica. Valutate tutte le fasi del ciclo produttivo e di vita di questo materiale, il report infatti rileva evidenti rischi per la salute umana.Nel dettaglio, il rapporto evidenzia che: le materie plastiche presentano differenti rischi per la salute umana in ogni fase del loro ciclo di vita (dalle sostanze chimiche pericolose rilasciate durante l'estrazione del petrolio e la produzione delle materie prime, all'esposizione agli additivi chimici rilasciati durante l'utilizzo delle materie plastiche, per terminare con l'inquinamento dell'ambiente e del cibo che può derivare dal rilascio di plastica nell'ambiente); le microplastiche, a causa delle piccole dimensioni, possono entrare nel corpo umano attraverso contatto, ingestione o inalazione, penetrare nei tessuti e nelle cellule; vi sono incertezze e lacune conoscitive che non consentono di avere un quadro dettagliato circa gli impatti sulla salute umana.