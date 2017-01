Ambiente: studio, nuovi inquinanti minacciano cuccioli dell’orso polare

5 gennaio 2017- 15:02

Roma, 5 gen. (AdnKronos Salute) - Gli inquinanti minacciano la salute dei cuccioli dell’orso polare. Nell’ecosistema artico il rischio è quasi inesistente per i pesci, relativamente basso per le foche, molto elevato per gli orsi polari e drammatico per i loro cuccioli. A rivelarlo è lo studio dell'Università Milano-Bicocca condotto dai ricercatori del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra (Disat) e del Dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie di impresa (Dems), pubblicato sulla rivista "Environmental Toxicology and Chemistry".Dato che alcune di queste sostanze inquinanti si accumulano nei grassi e il latte di mamma orsa è particolarmente grasso - spiega lo studio - il rischio per i cuccioli è di tre ordini di grandezza superiore alla soglia di sicurezza: in altre parole, almeno 1.000 volte di più.Gli inquinanti organici persistenti o Pop (in inglese, Persistent Organic Pollutants) sono sostanze chimiche resistenti alla decomposizione in grado di essere trasportate a grandi distanze e di persistere nel tempo anche per decenni. La novità sostanziale di questa ricerca consiste nel fatto di fornire una valutazione del rischio complessivo rappresentato dalla miscela di queste sostanze nocive, di individuare i più pericolosi fra i suoi componenti e ricostruire l’evoluzione storica del rischio dagli anni Settanta ad oggi. "Questo lavoro è il primo tentativo di quantificare il rischio complessivo dei Pop per l'ecosistema artico – ha dichiarato Sara Villa, ricercatrice di Eco-tossicologia all’Università di Milano Bicocca – e di definire una classifica al fine di evidenziare le sostanze chimiche più pericolose nella miscela". "I risultati dimostrano che le misure di controllo internazionali sono efficaci nel ridurre il rischio per gli ecosistemi", aggiunge Marco Vighi, Principal Investigator presso l’Imdea Water Institute, già docente dell’Ateneo milanese.