Animali: cani 'antistress' all'aeroporto di New York, abbassano la tensione

29 gennaio 2018- 14:55

Roma, 29 gen. (AdnKronos Salute) - Sei 'agenti specialissimi' all'aeroporto La Guardia di New York per aiutare i passeggeri in transito a vincere lo stress e scaricare la tensione. Sono i cani addestrati per la pet therapy dall'associazione Bideawee, uno dei più antichi enti animalisti statunitensi con 114 anni di storia. Gli animali - ricorda il 'New York Post' - erano stati 'assunti' dall'aeroporto in via sperimentale per i weekend della giornata del Ringraziamento, ma visto il successo sono stati arruolati per confortare i viaggiatori che si trovano a passare dallo scalo newyorkese nei fine settimana.