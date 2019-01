14 gennaio 2019- 16:51 Animali: clonare il cane per 88 mila euro, affari d'oro per clinica in Corea In tredici anni più di mille clonazioni per padroni ricchi di tutto il mondo

Roma, 14 gen. gen (AdnKronos Salute) - Creare una copia dell'amato cane per la modica somma di 88.000 euro. Una scelta che ricchi padroni di animali di tutto il mondo hanno fatto - per oltre mille casi - rivolgendosi alla Sooam Biotech, in Corea del Sud. Un'azienda che ha realizzato il suo primo clone nel 2005, Snoopy, nato dalle controverse ricerche del veterinario Woo Suk Hwang. Ogni anno il centro manipola le cellule di oltre 150 cani morti, di cui ricchi proprietari desiderano avere una copia genetica. E, fino ad oggi, sono state clonate 23 diverse razze. I clienti arrivano da tutto il mondo ma, in particolare, dagli Stati Uniti e dalla Cina. I padroni vengono informati del fatto che non avranno un cane identico, ma solo una sorta di gemello uguale fisicamente. E sanno anche che parte della spesa può essere inutile: il tasso di riuscita della fecondazione, infatti, è del 30% .