Animali: cresce mercato prodotti per cani e gatti

27 dicembre 2016- 12:51

Dal cibo ad accessori e igiene per oltre 60 mln di pet

Roma, 27 dic. (AdnKronos Salute) - Continua a crescere in Italia il mercato dei prodotti per gli animali da compagnia. Il settore del pet food relativo agli alimenti per cani e gatti, che nel 2015 aveva visto un giro d'affari di 1.914 milioni di euro, si stima chiuderà il 2016 con una crescita a valore del +14,4% nelle catene della grande distribuzione, del +1,6% nel canale grocery e del 0,7% nei petshop tradizionali. Le stime elaborate sulla base di dati Iri vengono diffuse in vista di Zoomark International 2017, la fiera professionale b2b più importante in Europa, che si svolgerà dall'11 al 14 maggio 2017 presso il Quartiere fieristico di Bologna.Anche il mercato 'non food', relativo agli accessori e ai prodotti per l'igiene degli animali, si stima registrerà una crescita nel 2016: aveva fatto registrare nel 2015 un fatturato di oltre 67 milioni di euro, con un incremento delle vendite del +2,4% a valore rispetto all'anno precedente. Secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2016, pubblicato nel maggio scorso, il 43% degli italiani vive con almeno un pet: sarebbero dunque almeno 60 milioni gli animali presenti nelle nostre case. In particolare, nel 2015 i cani erano 6,9 milioni, mentre i gatti 7,4 milioni, gli uccellini 12,9 milioni, i pesci 29,9 milioni, i piccoli mammiferi e i rettili 3,2 milioni.Per quanto riguarda il comportamento di acquisto dei consumatori, si è assistito allo sviluppo di una predilezione per i piccoli formati (dal medium al single serve), legata alla crescente diffusione di animali di piccola/media taglia e a una maggiore sensibilità verso il tema della riduzione degli sprechi. In aggiunta, si è registrata una lieve flessione della frequenza di acquisto, a fronte di un aumento della penetrazione.Prosegue intanto l'organizzazione di Zoomark International 2017. Tra le altre novità della Fiera, giunta alla 17esima edizione, la nuova area espositiva 'Aqua Project' dedicata all'industria acquariofila. Vi troveranno spazio acquari tecnologici, di design, spettacolari e minimali. Verrà anche allestita una serie di vasche eccezionali con la tecnica dell'aquascaping, l'arte di creare o arredare un acquario con ambientazioni suggestive e di grandissimo impatto scenico.