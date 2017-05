Animali: dai ragni alle blatte, ecco come difendersi da ospiti indesiderati

9 maggio 2017- 17:51

Roma, 9 mag. - (AdnKronos Salute) - Dai pesciolini d’argento ai ragni, dagli acari della polvere agli scarafaggi fino ad arrivare alle temutissime tarme. Sono gli 'ospiti indesiderati' che spesso fanno capolino con l'arrivo della bella stagione. Per metterci al riparo da questi piccoli intrusi, Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, ha stilato un vademecum di consigli non solo su come risolvere il problema, ma addirittura su come prevenirlo. Alcuni di questi insetti, infatti, come gli acari della polvere e le blatte, possono rivelarsi particolarmente problematici, perché a causa dei loro allergeni, possono provocare asma o reazioni allergiche, per le persone più sensibili. Altri, come i ragni, possono essere addirittura alleati dell’uomo perché sono innocui per la salute e proteggono la casa da altri insetti. Ecco come salvare il proprio ambiente domestico in 6 mosse: 1. mantenere accuratamente pulito l’ambiente domestico, gli acari (della polvere) sono infatti esseri microscopici che si nutrono dei residui organici che si accumulano nella polvere; 2. alzare le tapparelle e arieggiare frequentemente: molti insetti domestici, come gli scarafaggi, oltre che gli acari della polvere, prediligono infatti ambienti umidi e bui.E ancora: 3. lavare accuratamente vestiti, cuscini, biancheria e asciugamani prima di riporli. Meglio proteggere tutto ciò che può costituire un invitante pasto; 4. mettere al riparo gli indumenti chiudendoli in sacchetti con cerniere o negli appositi sacchetti sottovuoto, aiuterà anche a mantenere più pulito e privo di polvere l’ambiente circostante;5. Utilizzare prodotti e trappole disponibili in commercio che accertano la presenza degli insetti e li eliminano, ma non sono sufficienti nel caso di infestazione a risolvere la problematica; 6. se i rimedi casalinghi o "fai da te" non dovessero risolvere il problema o in caso di vere e proprie infestazioni, sarebbe opportuno rivolgersi agli esperti del settore della disinfestazione.